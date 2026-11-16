Какво да ядем преди да се стъмни според диетолог

С лънчевите дни често вървят ръка за ръка с по-леки ястия, като салати и пресни плодове, докато по-тъмните вечери могат да направят топлите, успокояващи и богати на въглехидрати храни много по-привлекателни.

Но промяната в апетита с намаляването на деня не е задължително свързана само с желанието да се потопим в уютния зимен дух.

Newsweek разговаря със Сам Сийгъл, регистриран диетолог, за това защо хората може да се чувстват по-гладни и по-уморени, когато мракът пада по-рано, и какво да ядат преди залез слънце.

Кога е най-добре да вечеряме според биологичния часовник

Проучване на Consumer Digest от май 2024 г., проведено от компанията за пазарни анализи 84.51°, установява, че вечерите и късните следобеди са най-популярното време от деня за похапване - посочено от 84% от анкетираните, следвано от следобеда с 80% и ранната сутрин с 60%.

Защо се чувстваме по-уморени и гладни, когато се стъмва по-рано?

Тенденцията да изпитваме по-силен глад за въглехидрати, да се чувстваме уморени и да спим по-дълго през зимата не се дължи непременно на желанието за зимен сън с падането на температурите.

Сийгъл, собственик на виртуалната практика по хранене Eatquilibrium в Шарлът, Северна Каролина, обясни: „Светлината е основният сигнал, който настройва биологичния часовник. При по-малко светли часове от денонощието часовникът, отделянето на мелатонин и цикълът сън-бодърстване се изместват и хората са склонни да спят по-дълго през зимата“.

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Мелатонинът е хормон, естествено произвеждан от мозъка, който помага за регулирането на цикъла сън-бодърстване, сигнализирайки на тялото кога е време за почивка. Промените в мелатонина са свързани с умората и силния апетит, особено при хора със сезонно афективно разстройство (САР).

„Хората със САР са склонни да ядат по-обилни вечери и повече вечерни закуски, както и да изпитват силен глад за нишестени храни“, каза тя.

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Какво трябва да ядете преди да се стъмни?

Сийгъл съветва да приемате по-голямата част от дневната си храна през светлата част на деня, вместо да я оставяте за вечерта.

Тя каза: „Храненето по-рано през деня е свързано с по-добро метаболитно здраве, докато късното вечерно хранене и дългите прозорци за хранене са свързани с по-висок риск от затлъстяване, диабет тип 2 и сърдечни заболявания“.

Тя препоръчва храненията да се базират на пълнозърнести храни, зеленчуци, бобови растения, риба, плодове и ядки, следвайки средиземноморския модел на хранене, който е свързан с по-добър сън и по-малка сънливост през деня.

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Трябва ли да вечеряте по-рано през зимата?

Според Сийгъл няма нужда да измествате вечерята за по-рано само защото слънцето залязва по-рано.

„Независимо от времето на годината, моята препоръка би била да приключвате с вечерята около два до три часа преди лягане и да поддържате редовни часове на хранене, тъй като редовните хранения помагат на биологичния часовник да остане стабилен“, каза тя.

С други думи, часът, в който си лягате, може да бъде по-полезен ориентир за определяне на времето за вечеря, отколкото часът на залеза.

Храни, които могат да влошат следобедната ви умора

Някои храни и хранителни навици могат да допринесат за онзи познат следобеден срив на енергията.

Рафинираните въглехидрати и сладките закуски, като бял хляб, тестени изделия, бонбони и подсладени гранола барове, могат да причинят резки скокове в кръвната захар и инсулина, последвани от спад в кръвната захар и засилен глад.

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Тежките обеди и честото похапване също са свързани с по-лош сън, което може да допринесе за дневната умора. Късната консумация на кофеин и тежките или пикантни вечерни ястия също могат да нарушат съня, което потенциално прави справянето със следобедната умора на следващия ден по-трудно.

Какво да ядете, ако вече изпитвате глад за „успокояваща“ храна

Вместо да се опитвате напълно да игнорирате зимния глад за тежка и засищаща храна, Сийгъл предлага да си приготвяте по-питателни версии на храните, към които вече ви влече.

Вариантите включват супи и яхнии от леща или боб, чили, овесени ядки, печени кореноплодни зеленчуци или пълнозърнеста паста със зеленчуци.

Замяната на рафинираните въглехидрати с пълнозърнести алтернативи с високо съдържание на фибри също може да намали покачването на кръвната захар. Например изборът на препечена пълнозърнеста филийка с фъстъчено масло вместо бял хляб със сладко може да намали наполовина скока на кръвната захар.