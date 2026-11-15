Най-големият протест от 1989 г. насам: Стотици хиляди чехи блокираха Прага с викове „Долу ръцете от медиите“

С тотици хиляди души излязоха днес по улиците на Прага, за да протестират срещу планираното премахване на таксите за излъчване на обществените медии в Чехия, съобщиха организаторите, цитирани от ДПА. Участниците откликнаха на призива на организацията „Един милион мига за демокрацията“ и се събраха в парка „Летна“ – един от най-големите в чешката столица.

Бунт в Прага: Хиляди на протест в защита на независимите медии

Организаторите заявиха пред агенция ЧТК, че по техни оценки демонстрацията е привлякла между 350 000 и 450 000 души. ЧТК отбелязва, че това би направило митинга най-големият от Нежната революция през 1989 г., която довежда до демократичния преход в Чехословакия. Полицията не е изнасяла свои данни, като говорител на органите на реда уточни, че те по начало нямат такава практика.

Източник: АР/БТА

Критици предупреждават, че предложената от дясното правителство на милиардера Андрей Бабиш реформа ще постави обществените медии под негов контрол. Протестиращите носеха плакати с надписи „Долу ръцете от медиите“ и „Свободата не е даденост“, а на друг плакат пишеше: „Иска ли Бабиш държавна телевизия? Тогава да си ходи на Изток“.

Поради непрекъснатия приток на участници в митинга общественият транспорт спря, а спирките и метростанциите бяха препълнени с хора, мнозина от които бяха дошли от други градове с автобуси и влакове още от сутринта. „Бъдещето на страната ни зависи от хора като вас“, обърна се към множеството основният организатор Микулаш Минарж.

Спорът за държавното финансиране и реакциите на властта

Кабинетът, който е на власт от декември миналата година, иска обществената телевизия и радио да бъдат финансирани директно от държавния бюджет вместо от потребителските такси, като съответният законопроект вече мина на първо четене в Камарата на депутатите. Предвидено е и около 15-процентно намаляване на цялостния размер на средствата, а критиците обвиняват правителството на Чехия, че иска да влияе върху програмното съдържание и кадровите решения в обществените медии.

Външният министър Петър Мацинка, който е част от управляващата за пръв път дясна партия „Автомобилисти за себе си“, упрекна организаторите на митинга в Прага, че са превърнали демонстрациите в бизнес модел. „За какво се бори това сдружение и какво са направили организаторите за гражданите на Чехия?“, попита той по време на телевизионен диспут.

Източник: АР/БТА

Съвсем наскоро на протест срещу плановете за реформа излязоха и студентите и преподавателите от университетите, а над 2000 студенти и хора, завършили журналистика, подписаха отворено писмо, в което изразиха тревога за бъдещето на Чешката телевизия и Чешкото радио. По-рано бе съобщено, че Европейската комисия следи развоя на събитията в Чехия, тъй като според европейския Регламент за свободата на печата държавите от ЕС са поели ангажимент да гарантират независимостта на работата на обществените медии.