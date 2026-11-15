Най-големият протест от 1989 г. насам: Стотици хиляди чехи блокираха Прага с викове „Долу ръцете от медиите“

С тотици хиляди души излязоха днес по улиците на Прага, за да протестират срещу планираното премахване на таксите за излъчване на обществените медии в Чехия, съобщиха организаторите, цитирани от ДПА. Участниците откликнаха на призива на организацията „Един милион мига за демокрацията“ и се събраха в парка „Летна“ – един от най-големите в чешката столица.
Бунт в Прага: Хиляди на протест в защита на независимите медии
Организаторите заявиха пред агенция ЧТК, че по техни оценки демонстрацията е привлякла между 350 000 и 450 000 души. ЧТК отбелязва, че това би направило митинга най-големият от Нежната революция през 1989 г., която довежда до демократичния преход в Чехословакия. Полицията не е изнасяла свои данни, като говорител на органите на реда уточни, че те по начало нямат такава практика.
Критици предупреждават, че предложената от дясното правителство на милиардера Андрей Бабиш реформа ще постави обществените медии под негов контрол. Протестиращите носеха плакати с надписи „Долу ръцете от медиите“ и „Свободата не е даденост“, а на друг плакат пишеше: „Иска ли Бабиш държавна телевизия? Тогава да си ходи на Изток“.
Поради непрекъснатия приток на участници в митинга общественият транспорт спря, а спирките и метростанциите бяха препълнени с хора, мнозина от които бяха дошли от други градове с автобуси и влакове още от сутринта. „Бъдещето на страната ни зависи от хора като вас“, обърна се към множеството основният организатор Микулаш Минарж.
- Спорът за държавното финансиране и реакциите на властта
Кабинетът, който е на власт от декември миналата година, иска обществената телевизия и радио да бъдат финансирани директно от държавния бюджет вместо от потребителските такси, като съответният законопроект вече мина на първо четене в Камарата на депутатите. Предвидено е и около 15-процентно намаляване на цялостния размер на средствата, а критиците обвиняват правителството на Чехия, че иска да влияе върху програмното съдържание и кадровите решения в обществените медии.
Външният министър Петър Мацинка, който е част от управляващата за пръв път дясна партия „Автомобилисти за себе си“, упрекна организаторите на митинга в Прага, че са превърнали демонстрациите в бизнес модел. „За какво се бори това сдружение и какво са направили организаторите за гражданите на Чехия?“, попита той по време на телевизионен диспут.
Съвсем наскоро на протест срещу плановете за реформа излязоха и студентите и преподавателите от университетите, а над 2000 студенти и хора, завършили журналистика, подписаха отворено писмо, в което изразиха тревога за бъдещето на Чешката телевизия и Чешкото радио. По-рано бе съобщено, че Европейската комисия следи развоя на събитията в Чехия, тъй като според европейския Регламент за свободата на печата държавите от ЕС са поели ангажимент да гарантират независимостта на работата на обществените медии.