България

НС прие на първо четене данъчни облекчения за детски спорт и частни уроци

Сред основните критики към първоначалните текстове беше изискването родителите да пазят касовите бележки за направените разходи в продължение на години

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Д епутатите приеха единодушно на първо четене промени, с които се въвеждат данъчни облекчения за разходи за спорт, спортна екипировка и частни уроци на деца. Инициативата, насочена към подкрепа на семействата, беше посрещната с одобрение, но и с известни притеснения относно практическото ѝ приложение.

По-големи облекчения за семействата: Връщат до 600 евро за разходи за деца

За семейства като това на Върбина Георгиева новината е повече от добра. Нейната дъщеря Кристин посещава школа по народни танци от четири години и, както съобщава NOVA, майката смята, че това е „голяма помощ за всички семейства и повече деца може да се възползват“.

Въпреки позитивния отзвук, първоначалните текстове на законопроекта предизвикаха и критики. Основното притеснение беше свързано с изискването родителите да пазят касовите бележки за направените разходи в продължение на години, за да могат да ги декларират пред данъчните власти, което създава предпоставки за бюрократична тежест.

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Вносителите от „Прогресивна България“ обаче заявиха, че са наясно с проблема и ще предложат промени между първо и второ четене за облекчаване на процедурата. Здравко Марков от партията подчерта, че целта на мярката е да стимулира, а не да създава административни усложнения за родителите.

„Тази мярка има за цел да стимулира младите родители и децата. Нейната цел не е да гони родителите и да ги преследва за едно данъчно облекчение от 200 евро“, коментира Марков. Той увери, че „нещата ще бъдат добре прецизирани, за да могат родителите да са спокойни и да използват тази социална придобивка по най-добрия начин“.

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Освен подкрепа за семействата, промените имат и друга, не по-малко важна цел – изсветляване на бизнеса в сектора. Според Марков, някои школи и доставчици на частни уроци работят без да отчитат приходите си, а новата регулация би могла да допринесе за промяна в тази практика.

От другата страна на процеса, ръководителите на школи също виждат позитиви. Христо Иванов, който ръководи школа по народни танци в Монтана от 12 години, обяснява, че и досега е съветвал родителите да пазят документите за плащанията. „Сега ги предупреждаваме да си пазят документите на годишна база. Нищо няма да им попречи да ги задържат при себе си, ако им ги поискат“, казва Иванов.

Той добавя, че след новината за промените интересът сред родителите се е увеличил и вече е получил първите запитвания за новото данъчно облекчение. „Новината веднага беше посрещната приятно от родителите. Веднага има запитвания“, допълва той. Така, докато законодателната рамка се финализира, идеята вече предизвиква реален ефект и очаквания. Остава да се види как ще бъде балансиран стремежът за подкрепа на семействата с необходимостта от ясни и лесни за прилагане правила.

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