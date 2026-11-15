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Бритни Спиърс пуска собствена линия бижута BTiny

Поп иконата Бритни Спиърс стартира дългоочаквана линия бижута, наречена BTiny. Певицата пусна специален уебсайт с послание до феновете, разкривайки, че тайният и много личен проект се подготвя повече от 20 години и съвсем скоро ще види бял свят

15 ноември 2026, 18:22
Бритни Спиърс пуска собствена линия бижута BTiny
Източник: Getty Images

Б ритни Спиърс стартира ново бизнес начинание. Поп иконата пусна нов уебсайт, а медиите съобщават, че строго секретният ѝ проект представлява линия бижута.

Новият бранд се казва BTiny, а на сайта му е публикувано специално послание. "23 години в процес на създаване...", гласи надписът на страницата, където има и поле, в което хората могат да оставят своите имейл адреси. "Бъдете първите, които ще разберат кога чакането приключва".

"Добре, значи... пазя една тайна", се казва в друго съобщение. "Малка... е, всъщност може би МЪНИЧКА (TINY)".

Изданието Page Six първо съобщи новината за модното начинание на Спиърс, разкривайки, че тя работи по проекта от известно време.

"През последната година Бритни работи по строго секретен проект", споделя източник. "Това е дълбоко личен проект, за който както Бритни, така и нейните фенове копнеят от над 20 години"., добава тойя

"Излиза съвсем скоро!", заключава източникът.

  • Интересът на Спиърс към бижутата

Уебсайтът загатва, че интересът на Спиърс към бижутата датира от години. Както се очакваше, феновете ѝ направиха задълбочено проучване, хващайки се за споменатия период, и разровиха нейни интервюта от онова време. И намериха отговора.

Както съобщава "Джъст Джаред" (Just Jared), Спиърс е гостувала в радиоинтервю за Y100, където е обсъждала плановете си да стартира бранд на име BTiny. "Тя описва желанието си да създава малки, изящни бижута", пише изданието.

Изглежда Спиърс развива марката от доста време насам. През 2024 г. тя сподели новина с последователите си в Инстаграм.

"Имам наистина вълнуващи новини, които да споделя с вас, хора!!!", написа тя, цитирана от "Джъст Джаред".

"Първата ми линия бижута излиза скоро!!! Деликатни, изключително различни и уникални модели!!! Толкова съм развълнувана!!! Осъзнавам колко е готино да бъдеш артист, който може да влага страст по толкова много различни начини!!! B Tiny идва скоро!!! Момичета, адски много ще ви хареса!!!", гласеше текстът към публикацията ѝ.

През последните седмици Спиърс сподели различни новини около себе си, включително няколко танцови клипа. Тя също така разкри, че е пътувала, като някои от спирките ѝ включват Мексико, Гърция, Испания и Австралия.

Източник: HOLA!    
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