Учени откриха защо някои деца изпитват затруднения с математиката

Изследователи от Станфорд откриха, че децата, които изпитват постоянни затруднения с математиката, може да имат скрити различия в начина, по който мозъкът им управлява стратегиите за решаване на проблеми. Децата с невъзможност за усвояване на математически знания (развитителна дискалкулия) по-бавно сменят стратегиите, по-малко се адаптират към промените в трудността и в по-малка степен успяват да подобрят подхода си с времето. С тези затруднения са свързани отличителни модели на мозъчна активност, които дори могат да предскажат определени способности, свързани с математиката.

Учените откриха отличителни модели на мозъчна активност, които могат да обяснят защо някои деца постоянно изпитват затруднения с математиката и адаптирането на своите стратегии за решаване на проблеми.

За някои деца ученето на математика е много по-трудно, отколкото за техните съученици. Дори когато практикуват и получават обучение, те могат да продължат да се сблъскват с проблеми, които други деца на тяхната възраст решават по-лесно. Изследователите вече разкриват насоки защо тези затруднения се запазват, като отговорите може да включат нещо повече от разбиране на числата.

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Едно възможно обяснение се крие в различията в начина, по който мозъкът избира и управлява стратегиите за решаване на задачи. Ново изследване от Станфордския университет предполага, че децата с постоянни затруднения по математика може да изпитват затруднения при адаптирането на своя подход, когато са изправени пред различни математически предизвикателства. Изследователите идентифицираха и отличителни модели на мозъчна активност, свързани с тези затруднения.

Констатациите, публикувани в списание JNeurosci, са резултат от изследване, ръководено от Оливър Ласник и колеги от Станфордския университет. Тяхната работа е насочена към деца със състояние, което причинява трайни затруднения при решаването на математически задачи (развитителна дискалкулия). Въпреки че състоянието е признато от години, учените все още работят за разбирането на специфичните мисловни процеси и мозъчни механизми, които допринасят за него.

Защо някои деца изпитват затруднения с математическите стратегии

За да изследват тези предизвикателства, екипът от Станфорд проучи 68 деца на възраст между 8 и 10 години. Те изследваха как децата подхождат към математическите задачи, колко ефективно използват различни стратегии и как тяхната мозъчна активност е свързана с тяхното представяне.

Решаването на математическа задача често изисква нещо повече от познаване на числата или помнене на аритметични факти. Децата трябва също така да решат кой подход ще работи най-добре. Например, детето може да брои отделни числа, за да намери отговор, или да използва по-ефективен метод, базиран на позната математическа връзка. С усложняването на задачите способността да се разбере кога е необходима друга стратегия може да стане все по-важна.

Изследователите установяват, че децата с развитителна дискалкулия обикновено са по-малко ефективни при използването на различни математически стратегии от децата без това състояние. На тях им отнема повече време да преминат от един метод към друг и те са по-малко отзивчиви, когато трудността на дадена задача се промени.

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Друга важна разлика включва научаването да се избират по-добри стратегии с течение на времето. Докато другите деца стават по-ефективни при избора на подходящи подходи, тези с развитителна дискалкулия не показват същото подобрение. Това предполага, че техните затруднения могат да включват не само извършване на изчисления, но и вземане на решение как да се подходи към даден проблем на първо място.

Мозъчната активност разкрива нови насоки за математическите затруднения

Изследователите изследват също моделите на мозъчна активност, за да разберат по-добре какво може да се случва зад тези поведенчески разлики.

Те откриват, че активността в рамките на определена мозъчна система се различава между децата с развитителна дискалкулия и тези, които са по-умели в избирането и използването на математически стратегии. Тези невронни модели не са просто несвързани разлики. Те могат също така да предскажат колко ефективно децата броят и колко добре преминават между подходите при решаване на задачи.

Констатациите подчертават възможното значение на няколко умствени способности, които се простират извън самата математика. Те включват внимание, памет и когнитивна гъвкавост, която е способността за адаптиране на мисленето или поведението при промяна на обстоятелствата.

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Подобни способности са част от това, което изследователите често наричат изпълнителни функции. Тези умствени процеси помагат на хората да организират информацията, да останат съсредоточени върху задачата, да запазят съответните детайли в съзнанието си и да променят плановете си, когато даден подход не работи. В математиката те могат да помогнат на детето да следи числата, да сравнява възможните решения и да разпознае кога да опита друг метод.

Констатациите от Станфорд показват, че затрудненията, свързани с тези процеси, могат да допринесат за развитието на дискалкулия. Разликите в мозъчната активност също могат да помогнат да се обясни защо някои деца изпитват постоянни затруднения при избора и промяната на стратегиите за решаване на проблеми.

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Въпреки това, наблюдаваните връзки не доказват, че разликите в мозъчната активност пряко причиняват състоянието. Те предоставят нови доказателства за когнитивните и невронните процеси, свързани с тези математически затруднения.

Разбиране защо математическите затруднения се различават при различните деца

Важно заключение е, че развитителната дискалкулия не изглежда да включва един прост проблем, споделян от всяко засегнато дете. Вместо това различните деца могат да изпитват затруднения, включващи няколко взаимно свързани умствени процеси.

Както обяснява Ласник:

„Важно е, че това изследване също така набляга на индивидуалната вариабилност, наблюдавана при дискалкулията, като допълнително демонстрира, че разстройството отразява когнитивна и невронна дисфункция в множество процеси“.

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Чрез свързване на математическото поведение на децата с измерими разлики в мозъчната активност, изследването предлага по-подробна картина защо математиката може да бъде постоянно предизвикателство за някои ученици.

Констатациите също така сочат към значението на това да се гледа отвъд това дали детето получава правилния отговор. Разбирането как децата избират стратегии, адаптират се към по-трудни задачи и управляват умствените изисквания на математиката може в крайна сметка да помогне на изследователите да разработят по-добри начини за идентифициране и подкрепа на тези с развитителна дискалкулия.