Взрив на газова бутилка рани петима души на коледен базар в Белгия

П етима души са пострадали при пожар, избухнал на популярния коледен базар "Маредсу" в Ане, Белгия. Двама от ранените са в критично състояние и са откарани в болница. Инцидентът е довел до временното затваряне на базара, който е сред най-популярните в региона.

Explosion au marché de Noël de Maredsous : cinq blessés, dont deux en urgence absolue https://t.co/Q4RcnVSCcB — 21News (@21NewsBE) November 15, 2026

Информацията беше потвърдена от кмета на града, Пиер Рондиа, който в изявление пред агенция Белга посочи, че огънят е възникнал след взрив на газова бутилка, съобщава БТА, позовавайки се на ДПА. Пламъците бързо са обхванали няколко от постройките на базара.

Вследствие на пожара две дървени постройки са напълно изпепелени, а други две са претърпели значителни щети. Кметът Рондиа уточни, че прокуратурата вече е започнала разследване, за да установи точните причини, довели до взрива и последвалия го пожар.

Коледният базар "Маредсу" се организира в едноименния бенедиктински манастир, разположен южно от Брюксел. Събитието е изключително популярно, като включва над 60 щанда и традиционно продължава шест уикенда. Тазгодишното му издание беше открито в петък.

От абатството, което е домакин на събитието, официално заявиха, че заради инцидента базарът ще остане затворен днес.