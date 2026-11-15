Свят

Взрив на газова бутилка рани петима души на коледен базар в Белгия

Инцидентът е довел до временното затваряне на базара, който е сред най-популярните в региона

15 ноември 2026, 19:49
Взрив на газова бутилка рани петима души на коледен базар в Белгия
Източник: БТА

П етима души са пострадали при пожар, избухнал на популярния коледен базар "Маредсу" в Ане, Белгия. Двама от ранените са в критично състояние и са откарани в болница. Инцидентът е довел до временното затваряне на базара, който е сред най-популярните в региона.

Информацията беше потвърдена от кмета на града, Пиер Рондиа, който в изявление пред агенция Белга посочи, че огънят е възникнал след взрив на газова бутилка, съобщава БТА, позовавайки се на ДПА. Пламъците бързо са обхванали няколко от постройките на базара.

Вследствие на пожара две дървени постройки са напълно изпепелени, а други две са претърпели значителни щети. Кметът Рондиа уточни, че прокуратурата вече е започнала разследване, за да установи точните причини, довели до взрива и последвалия го пожар.

Коледният базар "Маредсу" се организира в едноименния бенедиктински манастир, разположен южно от Брюксел. Събитието е изключително популярно, като включва над 60 щанда и традиционно продължава шест уикенда. Тазгодишното му издание беше открито в петък.

От абатството, което е домакин на събитието, официално заявиха, че заради инцидента базарът ще остане затворен днес.

Източник: Владимир Сахатчиев/БТА    
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