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Защо светът мери времето по Гринуич: Битката за нулевия меридиан и скритата грешка от 102 метра

Защо световното време се мери по Гринуич? Разберете как Лондон спечели оспорваната битка с Париж за нулевия меридиан и защо днешният GPS показва грешка от 102 метра

16 ноември 2026, 06:34
Защо светът мери времето по Гринуич: Битката за нулевия меридиан и скритата грешка от 102 метра
Източник: iStock

В сяка есен връщаме стрелките на часовника назад, без да се замисляме за невидимата линия в Югоизточен Лондон, от която зависи световният ритъм. Историята на Гринуичкия меридиан обаче е белязана от ожесточени геополитически спорове, френски инат и едно модерно сателитно разминаване.

Всяка карта и всеки корабен курс измерват изтока и запада от една конкретна точка - хълм в Югоизточен Лондон. Тази невидима линия получава световния си статут през октомври 1884 г., когато 41 делегати от 25 държави се събират във Вашингтон и гласуват в подкрепа на Гринуич с 22 гласа „за“ срещу само един „против“. Противно на масовите схващания обаче, тази конференция не създава часовите зони, по които живеем днес, а на света му отнема десетилетия, за да свери часовниците си.

Хаосът преди железниците

Докато географската ширина има естествена отправна точка в лицето на екватора, при дължината такава липсва. Векове наред всяка нация чертае свой собствен нулев меридиан – през национални обсерватории, през катедралата „Сейнт Пол“ или дори през Канарските острови.

С времето положението било още по-объркано. Градовете сверявали часовниците си по слънцето, което означавало, че пладне в Бристол настъпвало десет минути по-късно от пладне в Лондон. В САЩ пък съществували над 100 различни местни времена. Истинската нужда от ред се появява с развитието на железопътния транспорт, когато разписанията изискват единен стандарт.

Как Лондон победи Париж?

Крал Чарлз II основава Кралската обсерватория в Гринуич през 1675 г., за да реши проблема с навигацията в открито море. Две столетия по-късно статистиката е категорична: около 65% от световните кораби, превозващи 72% от световния тонаж, вече навигират по картите на Гринуич, докато основният конкурент - Париж - държи едва 10%.

На Международната конференция във Вашингтон през 1884 г. Франция се опитва да саботира британския избор с аргумента, че нулевият меридиан трябва да бъде строго „неутрален“ и да не минава през нито една велика сила. Американските делегати обаче контрират с чисто прагматичен въпрос: как точно моряците ще измерват координатите си по въображаема линия в океана без работеща обсерватория на твърда земя? В крайна сметка Гринуич печели убедително, а Франция и Бразилия се въздържат при гласуването.

Френският инат и поуката от „Титаник“

Конференцията от 1884 г. всъщност не разделя планетата на 24 часови зони – тя само определя „универсален ден“. Държавите започват да приемат стандартните часови зони поетапно. Япония действа светкавично още през 1888 г., докато Франция се съпротивлява най-дълго.

Едва през 1911 г. Париж приема Гринуичкото време, но в закона умишлено избягва думата „Гринуич“ – официално френските часовници работят по „парижко средно време, върнато назад с 9 минути и 21 секунди“.

Решаващият тласък за пълно уеднаквяване идва след трагедията с „Титаник“ през 1912 г. По време на разследването става ясно, че предупреждение за айсберги от френския лайнер La Touraine е посочило часа по Гринуич, но координатите – по Париж. Макар това да не е пряката причина за корабокрушението, рискът от подобно объркване става очевиден. От 1 януари 1914 г. Франция официално приема Гринуичкия меридиан в морските си документи, а до 1929 г. почти целият свят преминава към единната система от часови зони.

Изненадата на модерните технологии

Има обаче един любопитен обрат. През 80-те години на XX век сателитните навигационни системи се нуждаят от меридиан, обвързан директно с центъра на Земята, без да се влияе от гравитационните аномалии на повърхността.

Така днешният официален международен референтен меридиан минава на 102,5 метра източно от историческата месингова лента в двора на обсерваторията в Гринуич. Именно затова туристите, които стъпват с по един крак от двете страни на прочутата линия в Лондон, с изненада виждат, че GPS-ът на телефоните им никога не показва точно нула градуса.

Източник: Sky History    
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