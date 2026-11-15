Свят

„Ако Пабло се прероди, тръгвам с него“: Историята на наемния убиец на Ескобар, отговорен за над 3000 жертви

След като излежава 23 години затвор за убийства, тероризъм и трафик на наркотици, Джон Хайро Веласкес, известен като Попай, стартира канал в YouTube, където разказва за поръчките, които е изпълнявал за Пабло Ескобар и страховития картел Меделин

15 ноември 2026, 20:39
„Ако Пабло се прероди, тръгвам с него“: Историята на наемния убиец на Ескобар, отговорен за над 3000 жертви
Източник: Getty Images

К ато един от най-смъртоносните наемни убийци на Пабло Ескобар, Джон Хайро Веласкес отлично познава насилието. Сред жертвите му са видни политици, съперници от подземния свят и дори пътнически самолет, пълен с невинни цивилни.

През 80-те и началото на 90-те години на миналия век Веласкес, известен още като „Попай“, убива лично над 250 души и организира още 3000 убийства за Ескобар и картела Меделин.

В крайна сметка той е арестуван през 1992 г. и прекарва близо 23 години зад решетките за убийства, трафик на наркотици, тероризъм и други престъпления. След освобождаването си през 2014 г. Веласкес започва нова кариера като звезда в YouTube. В своя канал „Разкаялият се Попай“ той критикува колумбийското правителство и разказва за някои от най-известните си мокри поръчки. Славата му обаче не трае дълго.

Джон Хайро Веласкес е арестуван отново през 2018 г., този път за изнудване. Той умира от рак в затвора през 2020 г. на 57-годишна възраст, оставяйки след себе си смразяващо наследство и множество врагове.

  • Как Джон Хайро Веласкес се забърква с картела Меделин

Джон Хайро Веласкес е роден в Ярумал, Колумбия, през 1962 г. Той напуска гимназията, за да се присъедини към колумбийските военноморски сили, където заради външния си вид получава прякора „Попай“. Скоро обаче напуска и започва обучение за полицай.

Когато и това начинание се проваля, негов приятел намира на 17-годишния Веласкес работа като шофьор и бодигард на млада жена, която случайно се оказва приятелка на Пабло Ескобар.

До навършването на 18 години Веласкес вече е получил заповед да извърши първото си убийство за набиращия сила картел Меделин.

„Трябваше да убия диспечер на автобуси“, разказва Веласкес пред списание „Ревиста Бокас“ в интервю от 2013 г. „По времето, когато човекът е бил шофьор, майката на приятел на Пабло Ескобар се качила в автобуса му. Той потеглил, преди тя да успее да слезе, при което жената паднала. Оставил я да лежи на земята, без да ѝ окаже помощ, и тя починала.“

Когато приятелят на Ескобар го моли за отмъщение, зловещата задача е възложена на Веласкес. „Аз се заех с разузнаването, проследих човека и го убих“, спомня си Веласкес. „Не почувствах нищо... Не съм загубил и минута сън заради делата, които съм извършил.“, споделя той.

С първото си успешно изпълнение Веласкес започва да печели доверието на Ескобар и бързо се издига в йерархията на картела.

  • Наркоубийства, политически атентати и взривен самолет

През следващото десетилетие Джон Хайро Веласкес убива над 250 души за Пабло Ескобар. Той елиминира журналисти, конкуренти в наркотрафика, високопоставени политически фигури и дори собствената си приятелка.

Около 1984 г. Веласкес организира убийството на Уенди Чавариага Хил, която преди това е имала връзка със самия Ескобар. Веласкес я обича, но Ескобар вярва, че тя работи като информатор, затова жената трябва да умре.

„Случилото се с Уенди беше лудост“, споделя Веласкес пред „Ревиста Бокас“. „Изпратих група момчета... които бяха под мое командване. Не можах да се накарам да го направя лично. Уредих ѝ среща и те се погрижиха за останалото.“, добавя той.

След това, в края на 80-те години, Веласкес участва в някои от най-известните престъпления на Пабло Ескобар. По онова време много колумбийски политици искат да екстрадират наркобарона в Съединените щати, за да бъде съден за трафик на наркотици, но картелът Меделин няма намерение да допусне това.

През януари 1988 г. Веласкес помага за организирането на отвличането на Андрес Пастрана Аранго, който тогава се кандидатира за кмет на Богота. Полицията го намира седмица по-късно, а през 1998 г. той става президент на Колумбия.

Само седмица след отвличането на Пастрана картелът похищава Карлос Мауро Ойос, друг колумбийски политик. Съществуват няколко версии за случилото се, но според самия Веласкес той получава заповед да ликвидира Ойос.

Докато колумбийската армия издирва Ойос, Веласкес се дегизира с пуловер и очила и преминава през военен контролно-пропускателен пункт, представяйки се за студент, който носи лекарства на свой роднина. Когато пристига в ранчото, където държат Ойос, Веласкес го прострелва три пъти.

На следващата година Джон Хайро Веласкес изиграва роля в още едно политическо убийство. Той помага за организирането на покушението срещу кандидата за президент Луис Карлос Галан, който е застрелян пред 10 000 души, докато се качва на сцена в Соача, за да произнесе реч, въпреки че е заобиколен от 18 бодигардове.

Най-позорното престъпление на Веласкес обаче е извършено през ноември 1989 г., когато той участва в планирането на бомбения атентат срещу полет 203 на авиокомпания „Авианка“.

Самолетът излита от Богота със 101 пътници и шестима членове на екипажа, както и със заложено на борда взривно устройство. Докато машината прелита над Соача, млад мъж натиска бутон, за който се твърди, че е смятал, че ще запише разговор. Вместо това той детонира бомбата, убивайки всички 107 души на борда и още трима души на земята.

Ескобар взима самолета на прицел, защото смята, че на борда ще бъде кандидатът за президент Сесар Гавирия. Политикът обаче не се качва на полета и впоследствие печели изборите през 1990 г.

През 1991 г. Ескобар сключва сделка да се предаде на колумбийските власти при условие, че ще излежи присъдата си в „Ла Катедрал“, луксозния затвор, който сам построява за себе си. Веласкес решава да влезе с него, за да му служи като бодигард. А когато Ескобар в крайна сметка бяга и минава в нелегалност, Веласкес го последва.

Накрая, през октомври 1992 г., Джон Хайро Веласкес се предава, тъй като картелът Меделин започва да се разпада. Той е осъден за убийства, тероризъм, изнудване и трафик на наркотици и получава максималната присъда от 30 години затвор. Веласкес е освободен през 2014 г. и започва неочаквана нова кариера като ютубър.

  • Животът на Джон Хайро Веласкес след Пабло Ескобар

Пабло Ескобар загива при престрелка с полицията, докато Веласкес е зад решетките, а самият наемник е решен да не се връща към предишния си престъпен живот.

„Целите ми са прости“, казва той пред „Ревиста Бокас“ година преди освобождаването си. „Сега искам да се наслаждавам на малките неща в живота. Едно е сигурно: никога повече няма да приема поръчка да убия някого.“, добавя той.

Вместо това Веласкес стартира канал в YouTube, наречен „Разкаялият се Попай“, който събира над 1,2 милиона последователи. Във видеата си той критикува правителството на Колумбия и си спомня за редица от извършените от него убийства.

Както съобщава вестник „Ню Йорк Таймс“ през 2018 г., веднъж Веласкес посещава гроба на Карлос Мауро Ойос и заявява: „Отвлякохме го през 1988 г.“, след което навлиза в подробности около засадата.

Веласкес също така помага за продуцирането на филм за живота си и написва две книги: „Моят живот като наемен убиец на Пабло Ескобар“ и „Да оцелееш след Пабло Ескобар: Наемният убиец Попай“.

След това, през 2018 г., Веласкес се връща в затвора за изнудване и престъпен сговор. Две години по-късно, на 6 февруари 2020 г., той умира от рак на хранопровода на 57-годишна възраст.

Наследството му е смразяващо, но Джон Хайро Веласкес не съжалява за нищо.

„Аз съм професионален убиец, убивах за пари“, казва Веласкес в документалния филм от 2017 г. „Наемният убиец на Ескобар“. „Убивах също така от любов и уважение към Пабло Ескобар.“,добавя той.

Както Веласкес казва пред журналисти през 2013 г.: „Ако Пабло Ескобар се прероди, бих тръгнал с него без да се замисля.“

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