Трите навика, които ви стресират вечер, без да знаете

Някои популярни хранителни навици преди сън могат да увеличат тревожността и да направят тялото по-уязвимо към стрес, според сайта Eating Well.
Хранене твърде близо до времето за лягане
Храненето в рамките на три часа преди сън може да повлияе негативно на храносмилателната система и да увеличи вероятността от симптоми като киселинен рефлукс или киселини.
Това е свързано с вида храна или размера на порцията. Чести причинители на стомашно-чревен дискомфорт включват пикантни храни, пържени храни, киселинни храни и кофеинови напитки.
Пропускане на вечеря или недохранване
Когато пропускате вечерята, може да пропуснете ключови хранителни вещества, които спомагат за подобряване на настроението. Като цяло, балансираната вечеря с въглехидрати, протеини, ненаситени мазнини и зеленчуци без нишесте сигнализира на тялото, че е сито и удовлетворено, намалявайки вероятността от силен апетит за храна късно през нощта.
Пропускането на вечеря може също да доведе до спадане на нивата на кръвната захар, което може да доведе до раздразнителност и стрес. Това е особено важно за хора с диабет.
Безсмислено хапване
Това е често срещан вечерен навик, често воден от емоции. Може да ви се струва, че облекчавате стреса, като ядете пакет крекери или чипс вечер, но всъщност има обратен ефект.
- Как да подобрим хранителните си навици
Яжте балансирана вечеря
Балансираното хранене в края на деня може да подпомогне храносмилането, да намали апетита късно вечер, да осигури достатъчно дневни хранителни вещества и да ви остави сити и доволни.
Когато си приготвяте балансирана вечеря, не забравяйте да се съсредоточите върху протеини, мазнини и фибри. Тази комбинация осигурява стабилна енергия и поддържа здравословни нива на кръвната захар и метаболизма.
Разпределете храненията и закуските си на разстояние
Консумацията на ястия и закуски в едно и също време може да помогне на тялото да получава енергия през целия ден.
Общото правило е да се стремите към хранене или лека закуска на всеки три до шест часа, с по-леки ястия и закуски преди лягане.
Създайте си спокойна вечерна рутина
Вечерите могат да бъдат натоварени и стресиращи, така че създаването на успокояваща нощна рутина може да бъде предизвикателство.
Когато сте стресирани, това всъщност може да влоши храносмилането. Планирането на храненията може да помогне за намаляване на стреса в последния момент. След вечеря, кратка разходка може да бъде полезна за храносмилането.
Избягвайте упражнения в рамките на два часа преди сън
Упражненията подобряват настроението, но вечерните тренировки могат да повишат нивата на адреналин и сърдечната честота, което затруднява отпускането и заспиването.