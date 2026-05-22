Трите навика, които ви стресират вечер, без да знаете

Някои популярни хранителни навици преди сън могат да увеличат тревожността и да направят тялото по-уязвимо към стрес

22 май 2026, 06:45
Някои популярни хранителни навици преди сън могат да увеличат тревожността и да направят тялото по-уязвимо към стрес, според сайта Eating Well.
 
Хранене твърде близо до времето за лягане
 
Храненето в рамките на три часа преди сън може да повлияе негативно на храносмилателната система и да увеличи вероятността от симптоми като киселинен рефлукс или киселини.
 
Това е свързано с вида храна или размера на порцията. Чести причинители на стомашно-чревен дискомфорт включват пикантни храни, пържени храни, киселинни храни и кофеинови напитки.
 
Пропускане на вечеря или недохранване
 
Когато пропускате вечерята, може да пропуснете ключови хранителни вещества, които спомагат за подобряване на настроението. Като цяло, балансираната вечеря с въглехидрати, протеини, ненаситени мазнини и зеленчуци без нишесте сигнализира на тялото, че е сито и удовлетворено, намалявайки вероятността от силен апетит за храна късно през нощта.
 
Пропускането на вечеря може също да доведе до спадане на нивата на кръвната захар, което може да доведе до раздразнителност и стрес. Това е особено важно за хора с диабет.
 
Безсмислено хапване
 
Това е често срещан вечерен навик, често воден от емоции. Може да ви се струва, че облекчавате стреса, като ядете пакет крекери или чипс вечер, но всъщност има обратен ефект.
 
Яжте балансирана вечеря
 
Балансираното хранене в края на деня може да подпомогне храносмилането, да намали апетита късно вечер, да осигури достатъчно дневни хранителни вещества и да ви остави сити и доволни.
 
Когато си приготвяте балансирана вечеря, не забравяйте да се съсредоточите върху протеини, мазнини и фибри. Тази комбинация осигурява стабилна енергия и поддържа здравословни нива на кръвната захар и метаболизма.
 
Разпределете храненията и закуските си на разстояние
 
Консумацията на ястия и закуски в едно и също време може да помогне на тялото да получава енергия през целия ден.
 
Общото правило е да се стремите към хранене или лека закуска на всеки три до шест часа, с по-леки ястия и закуски преди лягане.
 
Създайте си спокойна вечерна рутина
 
Вечерите могат да бъдат натоварени и стресиращи, така че създаването на успокояваща нощна рутина може да бъде предизвикателство.
 
Когато сте стресирани, това всъщност може да влоши храносмилането. Планирането на храненията може да помогне за намаляване на стреса в последния момент. След вечеря, кратка разходка може да бъде полезна за храносмилането.
 
Избягвайте упражнения в рамките на два часа преди сън
 
Упражненията подобряват настроението, но вечерните тренировки могат да повишат нивата на адреналин и сърдечната честота, което затруднява отпускането и заспиването.
 

