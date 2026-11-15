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Естония затваря изцяло границата си с Русия от 1 декември

Външният министър Маргус Цахкна обяви крайната мярка без краен срок в отговор на опита за палеж на фабрика за дронове, за който Талин обвини Москва

15 ноември 2026, 19:08
Естония затваря изцяло границата си с Русия от 1 декември
Източник: iStock

Е стония ще затвори всички контролно-пропускателни пунктове по границата си с Русия. Мярката ще влезе в сила на 1 декември, обяви днес естонският министър на външните работи Маргус Цахкна, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че решението е било взето, след като по-рано днес Талин обвини Москва за опит за палеж на фабрика за дронове. „Русия трябва да разбере, че враждебните действия срещу Естония водят до последици“, написа в социалната мрежа Екс Маргус Цахкна. Той не уточни колко дълго ще остане затворена границата, нито дали е определена крайна дата.

Засега няма коментар от страна на Москва на обвиненията в саботаж, нито на решението за затваряне на границата, като Русия многократно е отричала твърдения на европейски държави в саботажни дейности, посочва Ройтерс. Бивша съветска република, Естония, която членува в ЕС и НАТО, е твърд поддръжник на Украйна, а към момента балтийската република има три отворени гранични пункта с Русия.

Източник: Николай Станоев/БТА    
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