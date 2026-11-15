България

Пет поколения на едно място: Баба Неделя от Търговище отпразнува 106-и рожден ден

Най-възрастната жителка на региона посрещна сина си, внуци, правнуци и праправнуци в апартамента си в града, радвайки се на отлично здраве и дългогодишна семейна традиция на дълголетие

15 ноември 2026, 19:40
Пет поколения на едно място: Баба Неделя от Търговище отпразнува 106-и рожден ден
Източник: Димана Найденова -семеен архив

П ет поколения от едно семейство се събраха в Търговище, за да отпразнуват 106-ия рожден ден на баба Неделя Тодорова. На 15 ноември домът на възрастната жена се изпълни с усмивки, прегръдки и семейна глъч, като за нея празникът от години е повод да се види с най-близките си хора и да се порадва на голямото си семейство.

В неделната вечер в апартамента в центъра на града дойдоха синът ѝ Марчо, двете ѝ внучки – Надежда и Десислава, четиримата правнуци Димана, Марко, Лора и Тодор, както и праправнуците Емануил и Мила. На празничната трапеза имаше торта и много поводи за спомени, а най-малките от семейството побързаха да прегърнат своята прабаба.

Източник: Димана Найденова -семеен архив

Въпреки преклонната си възраст баба Неделя посрещна близките си с вълнение. В момента тя живее в Търговище заедно с 84-годишния си син, но до навършването на 100 години е живяла в родното си село Марчино, където са и едни от най-топлите спомени на внуците ѝ.

„Тя ни е гледала. Тя ме научи да чета още на 5 години. Много се грижеше за нас. Дойде в града, за да помага на родителите ни. А като поотраснахме, пак си отиде на Марчино“, разказва внучката ѝ Надежда Русева, която я определя като „феномен – човешки и медицински“.

  • Житейска история и дълголетие

Според близките ѝ за възрастта си баба Неделя е в добро състояние – макар да не вижда и не чува добре, тя разбира близките си и се придвижва самостоятелно из апартамента, прекарвайки голяма част от деня на балкона, за да наблюдава улицата. Столетницата се храни добре, не е претенциозна към храната, позволява си и по малко вино, а през годините рядко е имала нужда от лекарска помощ.

Зад дългия ѝ живот обаче стои и нелека житейска история, тъй като тя остава вдовица едва на 24 години, сама отглежда единственото си дете и се грижи за много свои племенници. Дълголетието явно е част от семейната история, по думите на близките ѝ нейните родители, както и баба ѝ и дядо ѝ, са живели повече от 90 години.

В прегръдките на най-малките и в спомените на порасналите поколения се събира онова, което прави дългия живот истински ценен – обичта, грижата и връзката между хората, споделят нейните близки.

Източник: Боряна Димитрова/БТА    
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