Облаци и валежи в началото на седмицата, температурите достигат 14°

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В понеделник облачността ще бъде значителна, с валежи в Западна България и сутрешни мъгли на места, а температурите ще достигнат 9°–14°; в София - около 10°.

В планините също се очакват валежи, като над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг, а по Черноморието температурите ще бъдат 12°–14°.

През нощта срещу вторник валежите ще обхванат много райони, но бързо ще спрат, а във вторник и сряда ще остане топло и ветровито с временни превалявания.

В понеделник облачността над страната ще бъде значителна, в Западна България ще има валежи от дъжд. В сутрешните часове на места в равнините ще бъде мъгливо. Преди обяд по-съществени временни разкъсвания и намаления на облачността ще има в югоизточните райони. В Западна и Централна България ще бъде почти тихо, в Източна – ще духа слаб до умерен вятър с южна компонента. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Температурите ще се повишат, минималните ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 4°, а максималните – между 9° и 14°.

В София максималните температури ще бъдат около 10°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 16 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 16.11.2026 г. Източник: НИМХ

Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове често ще са в облачния слой. В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 4°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

През нощта срещу вторник от запад на изток на много места из страната ще превали. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Още сутринта валежите бързо ще спрат, облачността ще се разкъса и временно ще намалява. Вятърът временно ще отслабне, но до края на деня навсякъде ще се завърти от югозапад и пак ще се усили.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 17 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

В сряда ще остане ветровито и топло. Облачността ще е по-често значителна, на места от запад на изток ще превали дъжд. Към края на деня и през нощта срещу четвъртък в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад.