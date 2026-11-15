Бащата на загиналата Сияна учредява партия с името на дъщеря си

Н иколай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна, обяви създаването на политическа партия, която ще носи името на дъщеря му. В ефира на „На фокус“ той обясни, че решението не е спонтанно и е резултат от продължителна работа на гражданското сдружение, което оглавява. По думите му тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 13 души, е била един от катализаторите за обявяването на проекта именно сега.

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Той посочи, че малко преди инцидента е провел анкета в личния си профил в социалните мрежи, като според представените от него данни публикацията е достигнала до близо 200 000 души, около 6500 са участвали в гласуването, а почти 98% от тях са подкрепили превръщането на гражданското движение в политическа партия. Попов посочи и други причини за решението си, сред които съкращаването на средствата за личните асистенти и спорът около съдебната експертиза по делото за смъртта на Сияна, отправяйки критики към вещо лице, изготвило експертиза по случая, която определя като невярна и която според него е участвала и в работата по други тежки катастрофи.

Приоритети и политически заявки

Попов определи бъдещата формация като специализиран политически проект, чийто основен фокус ще бъде пътната безопасност, а сред останалите приоритети посочи здравеопазването и съдебната система. „Тези теми ще бъдат водещи. За тази партия, в която е била Нели, темата беше в килера. При нас ще бъде изнесена на първо място“, заяви той, коментирайки участието в политиката на Нели Петрова – майка на момиче, загинало при катастрофа, която впоследствие влиза в политиката като част от гражданска квота.

Попов обясни, че според него гражданските инициативи не разполагат с достатъчно инструменти, за да постигнат промени, тъй като институциите често отказват да работят с гражданските организации, за да не им дадат политическа легитимност. Той припомни, че движението вече е участвало в парламентарни избори в коалиция и е получило около 3% от гласовете, като подкрепата идва от хора с различни политически възгледи и социален статус.

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Попов категорично отрече да има политически партньор зад гърба си и заяви, че е готов да разговаря с всяка формация, която подкрепя каузата му, но без да отстъпва от принципите си. „Тази кауза е надпартийна. Около нея трябва да се обединят всички партии, защото тя касае живота на децата ни и на българските граждани“, подчерта Николай Попов. Той припомни, че в миналото е бил член на ГЕРБ, но е напуснал партията през 2023 г. заради промяната в политическото поведение на формацията и нарастващото влияние на Делян Пеевски. „Не аз се промених, промени се ГЕРБ. Влиянието, което получи Делян Пеевски в ГЕРБ, не съществуваше, когато аз станах член“, каза Николай Попов.

Реформа на пътната безопасност и изграждане на структури

Според Попов тежките катастрофи в страната са резултат от системни пропуски и липса на ефективна координация между институциите, като държавата трябва да осигури контрол и санкции за системните нарушители. Като пример за институционалните проблеми той посочи Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, настоявайки тя да бъде превърната в координиращ орган с контролни правомощия и да участва в анализа на всяка тежка катастрофа. „Тази агенция трябва да стане шапката на пътната безопасност. Тя трябва да координира останалите институции и да има контролни функции“, каза Николай Попов.

Той съобщи още, че гражданското движение е събрало 43 000 подписа във връзка със случая на Христина, загинала при инцидент с АТВ, което е допринесло за оставането в ареста на обвиняемия. Бащата на загиналата Сияна заяви, че в момента ядрото на бъдещата формация наброява между 100 и 200 души, а близо 3000 души участват в изграждането на местни структури в страната, като обеща да приеме всяка публична критика, ако действията му се разминават с обещанията.