Каква е връзката между солта и диабет тип 2

К огато хората мислят за храни, свързани с диабет тип 2, те често обвързват заболяването със захарта. Ново проучване от САЩ сочи, че солта също може да е отговорна за заболяването.

Проучване, проведено от изследователи от Талинския технически университет в Ню Орлиънс, анализира данни на около 400 000 възрастни. Изследователите са наблюдавали здравословното състояние на хората в продължение дванадесет години. През това време около 13 000 са развили диабет тип 2.

"Премахването на солницата от масата може да помогне за предотвратяване на диабет тип 2", казва един от изследователите в проучването.

Но наистина ли е толкова просто?

Като начало, този вид проучване, наречено обсервационно изследване, не може да докаже, че едно нещо причинява друго, а само че един фактор е обвързан с друг, уточнява ScienceAlert.

“Проучването на изследователите от Талинския технически университет може само да предложи връзка между употребата на сол и риска от развитие на диабет тип 2”, обяснява експертът Дан Грийн.

Данните, използвани за оценка на употребата на сол, се основават на следния въпрос: "Добавяте ли сол към храната си?" Така зададен, въпросът изключва консумацията на сол, добавена при готвене.

Въпросът, на който са отговаряли участниците в проучването, имал следните опциите: „никога/рядко“, „понякога“, „обикновено“ или „винаги“.

Според Грийн това означава, че не е възможно да се оцени от отговорите, какво количество сол може да бъде обвързано с повишен риск от развитие на диабет тип 2.

