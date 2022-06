Милиони хора по света се любуваха на ягодова луна

М илиони любители и астрономи наблюдаваха в нощта срещу сряда пълнолунието, известно като ягодова луна. Названието на юнското пълнолуние идва от САЩ заради сезона на ягодите.

Луната изглеждаше по-голяма от обичайното и на места се виждаше обагрена в оранжево, писа Асошиейтед прес.

Миналото пълнолуние и предстоящото такова през юли са двете удобни за наблюдения суперлуния тази година, коментира за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и катедра "Астрономия" при СУ.

"Пълнолунието на 14 юни в 14:51 часа предхождаше с 11 часа и 32 минути перигея на Луната на 15 юни в 02:23 часа, а още по-близки във времето ще бъдат перигеят на Луната на 13 юли в 12:09 часа и пълнолунието в 21:37 часа на същата дата - с разлика 9 часа и 28 минути", поясни той.

За супер Луна говорим при близки във времето пълнолуние (или новолуние) и перигей, т.е. когато Луната се приближава най-много до Земята, обикаляйки я по своята елиптична орбита, каза специалистът. "Времето между две последователни преминавания на Луната през перигея е средно 27,55455 дни - т.нар. аномалистичен месец. Времето между две последователни едноименни лунни фази (например от новолуние - до следващото новолуние) е средно 29,53059 дни - синодичен месец. Разликата между двата типа месеци се натрупва във времето и води до съвпадение на пълнолуние (или новолуние) с перигей веднъж на близо 411,8 дни. Но въпреки този дълъг интервал, на практика всички пълнолуния, случващи се при разстояния Земя-Луна, по-малки от 360 000 км, се обявяват в медиите като суперлуния. Поради това в годината могат да бъдат обявени две или три съседни пълнолуния като суперлуния", каза Маркишки.

Той уточни, че суперлунията при близки във времето новолуние и перигей не могат да се наблюдават. Такова беше пълнолунието на 2 януари т.г.

