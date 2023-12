Как Тейлър Суифт поддържа фигурата си

В ероятно се досещате колко е важно за популярните артисти да поддържат фигурата си винаги във форма. Повечето от тях са намерили баланс между задълженията си и поддържането на здравословни навици, така че да не им бъде толкова трудно. В тази статия ще ви разкажем за това на какви трикове залага Тейлър Суифт, за да изглежда толкова добре, дори когато ѝ се налага да пътува.

Бягане, колоездене и музика

Едно от упражненията, които Тейлър Суифт прави, дори когато е на турне, е бягането. Винаги, когато може, тя използва възможността да потича на слънце.

Освен това, когато има свободно време, го посвещава на уроци по спининг. Тейлър е разкривала в интервюта, че също така се възползва от спорта, за да открива нови песни.

Танци

Сценичното представяне на изпълнителката включва и интензивна физическа подготовка. В този аспект тя работи върху своите хореографии в нюйоркското студио Body By Simone. Други знаменитости също ходят там, като Селена Гомес, Джиджи Хадид или Кендъл Дженър.

Класовете включват укрепване на мускулите и издръжливост, с което подготвят Суифт за нейните дълги, интензивни концерти. Симоне използва метод, който съчетава танцови движения, пилатес и силови упражнения, за да подобри гъвкавостта, като същевременно тонизира мускулната маса.

Бойни спортове

Певицата тренира боксови удари с ръце и крака. Всички те включват аеробна и анаеробна работа.

