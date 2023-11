Круиз на тема "Тейлър Суифт" отплава към Бахамите догодина

Ф еновете на Тейлър Суифт вече могат да отнесат любовта си към нея в открито море.

Круиз, посветен на 33-годишната поп суперзвезда, ще отплава до Бахамските острови следващата година.

Организиран от туристическа агенция Marvelous Mouse Travels, круизът с четири нощувки — наречен „In My Cruise Era“ — ще отпътува от пристанището на Маями на 20 октомври 2024 г.

„Присъединете се към нас, докато празнуваме всички неща, свързани с Тейлър, създаваме нови приятели, обличаме се в тематични дрехи от турнето, разменяме гривни за приятелство и се наслаждаваме на всичко, което този невероятен кораб може да предложи!“, гласи уеб страницата за круиза.

Всяка вечер от пътуването ще се провеждат събития на тема "Тейлър Суифт", включително коктейл за добре дошли, сесия за размяна на приятелски гривни и тематично танцово парти и караоке вечер.

Размяната на ръчно направени гривни за приятелство с други фенове бе популярна по време на турнеоа на Суифт "Eras Tour". Жестът произлиза от фраза в песента на Суифт „You're on Your Own Kid“ от нейния албум от 2022 г. Midnights , в който тя пее „make the friendship bracelets“.

След като отпътува от Маями на 21 октомври 2024 г., круизът ще посети CocoCay , частния остров на Royal Caribbean, преди да спре в столицата на Бахамите Насау. След това гостите ще прекарат един ден в морето на лайнера, който има и воден парк, преди да се върнат в пристанището на Маями на петия ден.

В момента Суифт е в южноамериканския етап от нейното турне Eras Tour и изнася концерти в Бразилия до 26 ноември.

