Тейлър Суифт се погрижи за семейството на своята почитателка, починала на концерт

П реди последния концерт от турнето си в Бразилия певицата Тейлър Суифт се срещна със семейството на бразилската си почитателка, която почина на първото ѝ шоу в Рио де Жанейро по-рано този месец, съобщи ДПА.

Поп звездата се срещна с петима от членовете на семейството на Ана Клара Беневидес Мачадо в Сао Пауло и позира с тях за снимка, съобщи "Пийпъл". На снимката, разпространена в социалната мрежа "Х" (известна преди като Туитър), роднините носят фланелки с лика на Беневидес.

Taylor Swift met with the family of Ana Clara Benevides prior to her show in São Paulo, Brasil on Sunday. Benevides, 23, passed away after suffering cardiac arrest while attending Swift's show in Rio de Janeiro earlier this month. Swift reportedly also made a donation to… pic.twitter.com/3xyIop2DMl

По-рано Суифт бе критикувана, че не прави достатъчно, за да окаже подкрепа на семейството на Беневидес след кончината ѝ.

"Ел Ей таймс" потвърди, че Суифт е поканила семейството на среща след концерта ѝ, покрила е пътните им разходи и е направила дарение на родителите.

Беневидес, на 23 години, почина на 17 ноември, преди началото на първия концерт на Суифт в Рио де Жанейро. В изявление на португалски език организаторите на събитието Time for Fun казват, че Беневидес се е почувствала зле на мястото на концерта. Състоянието ѝ се влошило, парамедици са ѝ оказали първа помощ и тя била откарана в болница, където скоро след това е установена смъртта ѝ.

Taylor Swift is mourning the loss of Ana Clara Benevides Machado, a fan who died at her #ErasTour concert in Rio de Janeiro. 💔 She shares more about the "last thing" she ever thought would happen on tour right here: https://t.co/dqKzEBiCQe pic.twitter.com/q3rx2rX0UT