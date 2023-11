Тейлър Суифт е най-стриймваният изпълнител в Spotify за 2023 г.

Т ейлър Суифт е най-търсеният изпълнител във водещата платформа за музика Spotify за 2023 г., с което слага край на тригодишното господство на Bad Bunny, съобщава АП.

Според данните на Spotify Суифт е най-стриймваният изпълнител за 2023 г. в световен мащаб, като е събрала над 26,1 милиарда стрийма от 1 януари насам. Това означава, че поп изпълнителката е детронирала пуерториканската регетон звезда Bad Bunny, който държеше престижната титла три поредни години, започвайки от 2020 г.

През тази година той остава на второ място, следван от The Weeknd на трето, Дрейк на четвърто и регионалния мексикански музикант Песо Плума на пето.

Това обаче не са толкова лоши новини за Bad Bunny: неговият албум Un Verano Sin Ti от 2022 г. е най-стриймваният в Spotify за втора поредна година, като събира 4,5 милиарда глобални стрийма. В тази категория Midnights на Тейлър Суифт остана на второ място, а SOS на Сиза - на трето. И трите албума са издадени миналата година.

Хитът Flowers на Майли Сайръс е най-стриймваната песен на Spotify за годината с 1,6 милиона стрийма в световен мащаб. Kill Bill на Сиза е втората най-стриймвана песен за годината.

As It Was на Хари Стайлс, Seven Чонгкук от Би Ти Ес с участието на Лато, и Ella Baila Sola на Еслабон Армадо и Песо Плума са съответно на трето, четвърто и пето място.

В САЩ доминацията на Суифт продължава - тя беше най-стриймваният изпълнител в платформата, следвана от Дрейк и кънтри звездата Морган Уолън. Песента на Уолън Last Night беше най-стриймваната, както и албумът му One Thing at a Time.

Във вторник „Епъл мюзик“ обяви, че Last Night на Уолън е оглавила глобалната ѝ класация за песни през 2023 г. Това беше знаменателна година за песента, която също така остана на върха на класацията на „Билборд“ за сингли в продължение на 16 седмици.

