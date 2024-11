Как смъртта на домашна катерица доведе до раждането на крипто актив за $1,9 млрд.

Г радските власти евтаназираха насилствено домашната катерица „Фъстък“ в Ню Йорк и в интернет се надигна гняв, само два дни преди президентските избори в САЩ.

Кандидатът на Републиканската партия Доналд Тръмп се намеси заедно с най-добрия си приятел - технологичния магнат Илон Мъск. Два дни по-късно Тръмп излезе като победител и се роди нов memecoin "$PNUT", който скоро се превърна в актив за 1,9 млрд. долара.

В непредсказуемото криптопространство понякога най-необикновените истории се появяват от най-невероятните места. Тази седмица криптообщността стана свидетел на нещо, което би звучало абсолютно налудничаво за външните хора, но има идеален смисъл за всеки, който е дълбоко в криптопространството.

Крипто общността винаги е била нещо повече от финансова печалба. Тя е свързана с движения, истории, разкази, а понякога дори с бунт срещу традиционните системи. "$PNUT" перфектно показва силата и потенциала на крипто общността.

PNUT hit $120 million market cap 🚀



With nearly 300 million in trading volume and over 200,000 transactions on the Solana network.$PNUT, a meme-based #crypto launched on the Solana blockchain, inspired by Peanut the Squirrel, a social media mascot with over 600,000 followers.… pic.twitter.com/IkJEV0y9Xp — Wise Advice (@wiseadvicesumit) November 3, 2024

Един приятел по традиционни финанси може да си помисли: Как една мемори монета на катерица се превърна в актив за милиард долара? Един криптоентусиаст обаче разбира, че в криптопланетата стойността не е свързана само с традиционните показатели - тя е свързана с общността, разказа и импулса.

Историята на Фъстък - любимата катерица на всички в Инстаграм

Фъстък не е просто обикновена катерица, а космат инфлуенсър, чиято трагична съдба разтърси интернет и разклати криптопазарите по начин, който никой не би могъл да предвиди. Нейната смърт, по-скоро „убийство“, доведе до огромен обществен отзвук и крипто общността отново.

Това, което се случи след това, отлично демонстрира силата на социалните медии, обществените настроения и криптопазарите. В рамките на няколко часа започна да се разпространява трендът #JusticeForPeanut. Но нещата станаха интересни, когато към групата се присъединиха Илон Мъск и Доналд Тръмп и скоро тя ескалира в проблем на предизборната кампания.

Един местен инцидент се превръща в национален разказ за превишаването на правомощията на правителството и индивидуалните права. По-късно беше пусната мемори монета в памет на Peanut Squirrel под името PNUT и в рамките на една седмица тя надхвърли пазарна капитализация от 1,3 млрд. долара, а цената ѝ достигна връх от 2,47 долара.

Why is $PNUT going to 1 Billion +



•Emotional Backstory: $PNUT was created as a tribute to Peanut, a beloved squirrel whose viral story captured the hearts of millions, giving the token a unique emotional appeal.



•Viral Endorsement: Elon Musk shared Peanut’s story on X,… pic.twitter.com/a21BtDgkE3 — Indebto (@Indebto) November 6, 2024

$PNUT: От трагедия до актив за милиарди долари

През първата седмица на ноември дебютира токена PNUT, базиран на блокчейна Solana. Най-забележителното беше, че той беше регистриран на големи борси като Bitgert, OKX, Bybit и др.

По-късно $PNUT постави позицията си в топ 60 на криптовалутите и само за две седмици от пускането си създаде история, като се изстреля до изумителната пазарна капитализация от 1,9 млрд. долара. Този метеоритен възход е свидетелство за силата на мем културата в пространството на криптовалутите.

Нещо повече, към момента на писане на статията $PNUT се търгуваше на цена от 1,67 USD с дневен скок от 10%. Понастоящем тя притежава пазарна капитализация от 1,75 млрд. долара, а миналата седмица даде над 1766% възвръщаемост на инвеститорите.

$PNUT REACHES A MCAP OF $1B.



THEY SHOULDN’T HAVE KILLED THAT SQUIRREL.



BUT THIS IS HOW HE WILL LIVE FOREVER! pic.twitter.com/YdrteZbOtA — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) November 13, 2024

Участието на Илон Мъск не може да се отрече, неговата подкрепа за $PNUT допълнително подхрани интереса и инвестициите в монетата. Той има силно влияние върху пазарите на криптовалути, туитовете на Мъск често водят до значителни ценови движения при различни монети, като например DOGE.

Крипто общността е добре запозната с тази динамика; тя разбира колко бързо могат да се променят настроенията въз основа на шума в социалните медии или одобренията на известни личности. Катерицата Фъстък доказва, че никога не трябва да се подценява силата на разказите в социалните медии в съвременните финанси.

Заключителни мисли

Мемори монети като $PNUT процъфтяват благодарение на емоционалните връзки и ангажираността на общността. Хората може да забравят, че криптовалутите не са само финанси и блокчейн, а по-скоро връзка, общност, настроения, движения, истории и дори бунт срещу конвенционалните системи.

Още от първия ден, независимо дали става въпрос за Биткойн или Догекоин, всичко започва с общността и културата. Криптопространството вече се е превърнало в нова култура, която съчетава иновации, движения, истории, попкултура и финанси.

Криптообщността отдаде перфектна почит на малкия космат инфлуенсър. Фъстъкът ни напусна, но и ни даде много сладко послание за всички, че понякога дори един малък живот може да направи голяма промяна в света.

