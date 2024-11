"Безсърдечна машина за убиване": Елон Мъск се включи в спор за евтаназирана катерица

И лон Мъск изрази мнението си за спорното евтаназиране на домашна катерица, която стана известна в социалните медии, и го нарече „дълбоко погрешно“.

Катерицата Фъстък - известна на феновете си като P'Nut - е спасена от Марк Лонго преди седем години, след като вижда как майка ѝ е блъсната от кола в Ню Йорк.

С повече от 533 000 последователи в Инстаграм, необичайният домашен любимец може да бъде видян да носи каубойска шапка, да гризе вафли, да скача през обръчи и да седи на рамото на 34-годишния природозащитник.

След редица анонимни оплаквания обаче нюйоркският Департамент за опазване на околната среда (ДЕОС) конфискува Фъстъка - както и енот на име Фред - от дома на Лонго в Пайн Сити в сряда.

И двете животни са евтаназирани, потвърдиха в петък от DEC и здравната служба на окръг Чемунг.

Те заявиха, че животните са били евтаназирани, за да могат да бъдат изследвани за бяс, след като Фъстъчето ухапало човек, участващ в разследването.

Лонго, който ръководи вдъхновено от катерицата си убежище за животни, наречено P'Nuts Freedom Farm Animal Sanctuary, заяви, че не е видял катерицата да хапе някого по време на това, което той нарече „тежко“ и „многочасово“ претърсване в дома му близо до границата с Пенсилвания.

Peanut and Fred were beautiful creatures. The New York government decided that they needed to be put down to check if they had rabies.



They did not have rabies. pic.twitter.com/dBoCYIARe7 — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 2, 2024

„Безсърдечна машина за убиване”

Мъск, който беше яростен поддръжник на Доналд Тръмп в навечерието на изборите в САЩ, коментира историята и се възползва от възможността да критикува администрацията на Байдън.

В X главният изпълнителен директор на Tesla публикува генерирано от изкуствен интелект изображение на катерица като героя от “Междузвездни войни” Оби-Уан Кеноби, който носи светлинен меч, с посланието: „Ако ме повалите, ще стана по-могъщ, отколкото можете да си представите„ - Оби Пнут Кеноби“.

В по-ранен отговор на въпрос в X, в който се пита: „Какви хора работят в тези агенции? Кой има сили да убие една домашна катерица?“ Мъск написа: „Правителството е безразсъдна и безсърдечна машина за убиване“.

Мъск, който е най-богатият човек в света, използва богатството и влиянието си, за да агитира в полза на Тръмп, като обръща особено внимание на ключови колебаещи се щати.

В отговор на друг пост, показващ кратък видеоклип на съпругата на Лонго Даниела, която си играе с Фъстъка и Фред, с надпис, в който се повтаря, че те са били умъртвени, за да се провери дали имат бяс, Мъск написа: „Дълбоко погрешно“.

Комисията за защита на околната среда все още не е потвърдила дали животните са имали бяс или не.

“If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine” Obi PNut Kenobi pic.twitter.com/dD2Xo0fSkr — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024

„Взеха ги и просто ги убиха”

Този уикенд Лонго заяви пред Associated Press: „Честно казано, все още се чувствам някак сюрреалистично, че държавата, в която живея, всъщност се е насочила към мен и ми е отнела две от най-любимите животни на тази планета. Взеха ги от дома ми и просто ги убиха“.

Той добави: „Ще изразим позиция по отношение на това как това правителство и щатът Ню Йорк използват ресурсите си.“

Той заяви, че не е чувал нищо от служителите, откакто са нахлули в дома му. Той добави, че решението на държавата да конфискува и евтаназира животните „няма да остане без последствия“.

Elon Musk has weighed in on the controversial euthanisation of Peanut, the pet squirrel that became famous on social media, calling it "deeply wrong".



🔗 Read more

https://t.co/9C8wxkyzfK — Sky News (@SkyNews) November 3, 2024

Създаване на приют

В събота Лонго публикува в Инстаграм - кратка компилация от видеоклипове за своите 100 000 последователи с надпис: „Ще ми липсваш, човече“.

Преди това Лонго е бил машинен инженер, а миналата година се е преместил от Кънектикът в Ню Йорк и заедно със съпругата си е създал светилище за животни P'Nuts Freedom Farm.

Притежаването на диво животно като катерица без лиценз е в разрез със законите на щата Ню Йорк. Лонго заяви, че е бил наясно с това и е подал документи, за да удостовери, че Фъстъкът е питомно животно преди нахлуването.

