Огнени церемонии и зли духове: Откъде произлиза Хелоуин?

С падането на листата и удължаването на нощите идва време за Хелоуин. Обикновено това е празник, изпълнен с мистерии, фолклор и древни традиции. Макар че днес празникът може да включва костюми, тикви и събиране на лакомства, произходът на Хелоуин води началото си от Ирландия. Няколко региона на острова претендират, че са причината за създаването на това световноизвестно събитие.

Защо се издълбават тикви?

Когато ирландските имигранти се заселват в чужбина, особено по време на глада през XIX век, те донасят със себе си обичаите на Хелоуин. В Америка тези традиции се трансформират, като в крайна сметка се появяват съвременните практики на издълбаване на тикви (първоначално ряпа в Ирландия).

Графство Мийт: Хълмът “Уорд”

Едно от най-значимите твърдения за произхода на Хелоуин идва от графство Мийт, от хълма “Уорд”. Смята се, че това място е било основен център за празнуване на Самхейн (келтски празник по случай приключване събирането на реколтата). Келтите запалвали церемониални огньове, за да посрещнат новата година. Твърди се, че огънят край “Уорд” е бил най-големият в Ирландия, а пламъците са се виждали на километри наоколо. От неговите въглени се запалвали огньовете на другите общности, което символизирало единството и защитата при настъпването на зимата.

Археологът д-р Стив Дейвис от Университетския колеж в Дъблин е един от екипа, прекарал лятото на 2014 г. в работа край “Уорд”, на около 12 мили от хълма “Тара”. През 2014 г. той казва пред BBC, че „в Ирландия има много малко подобни паметници. Това е магическо и мистично място. Открихме доказателства, че на хълма е имало интензивно горене. Този паметник е свързан с огъня. Средновековните текстове биха го свързали много силно с годишен фестивал на огъня“.

Келтският празник Самхейн

Корените на Хелоуин се крият в Samhain (произнася се „Sow-in“) - древен келтски фестивал, който отбелязва края на сезона на жътвата и началото на зимата. Празнуван преди повече от 2000 години, Самхейн е бил времето, когато се е смятало, че завесата между живите и мъртвите е най-тънка. Смятало се е, че духовете бродят по земята, а келтите са палели огньове и са се маскирали, за да отблъснат злонамерените същества.

Участието на Дери в Хелоуин

Дери е друго място, което претендира за връзка с произхода на Хелоуин. Днес градът е известен с грандиозните си празненства по случай Хелоуин и си е изградил репутация на едно от най-добрите места в света, където може да се преживее празникът. Връзките на Дери с древния фестивал се отбелязват чрез паради, фойерверки и разказване на истории.

Въпреки че претенциите му може да са по-модерни, акцентът на Дери върху фолклора и традициите поддържа духа на Самхейн жив и жизнен.

Графство Роскомън: Вратата на Ирландия към ада

В поле, пълно с овце, в графство Роскомън се намира това, което според някои хора е началото на Хелоуин - пещера, известна като Ирландската врата към ада. Тя се намира близо до Раткроган, древната столица на Коннахт и основен археологически район, в който се намират 240 обекта, датиращи отпреди 5500 години. Местният археолог Даниел Кърли казва пред BBC News през 2022 г., че „поне още преди 2000 години местните жители са вярвали, че портата между световете се отваря на 31 октомври“.

„Начело с богинята Мориган се появяват чудовища и проявления, които създават свят, готов за зимата, включително птици с противен дъх, които откъсват листата от дърветата. Местните жители оставали в къщи от страх да не бъдат завлечени в другия свят, когато призраците приключат с опустошаването на земята“, добавя д-р Кърли.

Въпреки че няколко места на остров Ирландия претендират за произхода на Хелоуин, истината е, че наследството на фестивала е общо. Независимо дали става въпрос за огнените церемонии на “Уорд”, за злите духове, които бягат от Вратата към ада, или за съвременните празненства в Дери, всяко място добавя уникален пласт към историята на Хелоуин.

