"Бум" и "тротил": Арестуваха мъж заради обиден костюм за Хелоуин

А рестуван е мъж, за когото се твърди, че се е преоблякъл като атентатора от "Манчестър Арена" Салман Абеди за Хелоуин.

Това се случва, след като в интернет се появиха снимки на мъж, носещ забрадка в арабски стил и тениска с надпис "Обичам Ариана Гранде", както и раница с надписи "бум-бум" и "тротил".

През май 2017 г. Абеди взриви бомба в края на концерт на Ариана Гранде, убивайки себе си и 22 души - включително седем деца.

