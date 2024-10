Украса за хелоуин с висящи тела шокира деца и родители (СНИМКИ)

Д етски център се извини и премахна реалистично изглеждащите торби с тела за Хелоуин след опасения на „шокирани“ родители.

Една от майките, която завела дъщеря си в „Rugrats and Halfpints“ в Чиренчестър, Глостършир, в неделя, каза, че се е „усъмнила“, когато забелязала украсата.

На снимките се вижда, че те приличат на човешки тела, покрити с черна пластмаса, някои от които увити с лента с надпис „Внимание“ и „Опасност“, които висят надолу с главата от стълбове, прилежащи към една от меките конструкции за игра.

Майката, която не желае да бъде назована, разказва пред Sky News: „Влязох вътре с дъщеря ми. Чувалите с трупове бяха в задната част, която не може да се види от кафенето, а само от децата вътре".

„Когато ги видях, направих снимка - със сигурност това не може да е това, което си мисля, че е?"

"Просто не исках да се налага да обяснявам на детето си какви са. След това разговарях с някои други родители, които бяха също толкова шокирани, колкото и аз, че това е било сметнато за подходящо. Това е страхотна мека игра, но това ме шокира малко!“, продължава майката.

