Как Наполеон използва семейството си, за да изгради империя

П очти всеки аспект от съществуването на Наполеон Бонапарт - от бурните му любовни афери, през гениалните му военни стратегии, до острите етични спорове по време на управлението му - е предизвиквал обсебващ интерес през вековете.

Но не по-малко интересна е и историята на династията Бонапарт и развитието на семейството му през вековете. Изследването на превратностите на неговите потомци е още по-завладяващо и вдъхновяващо в епохата на интернет, когато - благодарение на Ancestry - не е необходимо да сте значима историческа личност, за да получите достъп и да откриете най-сложните детайли на собственото си родословно дърво.

Роден в Корсика в семейството на дребни членове на италианската аристокрация, Наполеон се издига, за да промени радикално Европа по свой образ и подобие, като поставя членове на клана Бонапарт на властови позиции в целия континент. Техните потомци ще изиграят своя собствена роля в историята на Европа, като потомците им и днес привличат вниманието на медиите. Но какво да кажем за прякото потомство на самия император?

Въпреки многократно митологизираната страст, която се разгаря между Наполеон и първата му съпруга Жозефина, двамата нямат деца. Тя вече имала две деца от предишен брак и не успяла да зачене повече от Наполеон. Отчаян от политическата сигурност, която би му донесъл един наследник, той неохотно се развежда с Жозефина и се жени за много по-млада жена - ерцхерцогиня Мария Луиза. Това е буквален пример за политика, която създава странни връзки, защото баща ѝ, Франциск I Австрийски, е един от най-яростните противници на Наполеон. Всъщност няколко години преди брака силите на Франциск са разбити от тези на Наполеон в битката при Аустерлиц - един от най-титаничните сблъсъци по време на Наполеоновите войни.

Възпитана в антифренски дух, Мария Луиза е била напълно готова да презира този брак, който е бил замислен, по думите на баща ѝ, за да осигури „няколко години политически мир“. Наполеон дори не присъства на сватбата им, а е представен от чичото на булката. И все пак, въпреки зловещото начало, Мария Луиза е приятно изненадана, когато най-накрая среща съпруга си за първи път, като казва: „Ти изглеждаш много по-добре от портрета си“.

По-късно тя пише на циничния си баща: „Хората са извършили голяма несправедливост спрямо императора. Колкото по-добре го познава човек, толкова повече го цени и обича. Наполеон е също толкова поразен и се радва на новата си съпруга. Както пише един от наблюдателите: „Той е толкова очевидно влюбен в нея, че всичките му навици са подчинени на нейните желания".

