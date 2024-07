Пистолети на Наполеон са продадени за 1,69 млн. евро на търг

Два пистолета, принадлежали на френския император Наполеон Бонапарт, с които той някога е възнамерявал да се самоубие, са продадени на търг за 1,69 млн. евро (1,4 млн. паунда).

Очакваше се оръжията, създадени от парижкия оръжеен майстор Луи-Марин Госе, да достигнат цена между 1,2 млн. и 1,5 млн. евро.

(Видеото е архивно: Как ухае Наполеон: Императорски парфюм с дъх на...българска роза)

Те бяха продадени в аукционната къща Osenat в неделя - в непосредствена близост до двореца Фонтенбло, където Наполеон се е опитал да се самоубие след абдикацията си през 1814 г.

Продажбата на пистолетите идва, след като френското министерство на културата наскоро ги класифицира като национално богатство и забрани износа им.

Guns with Which Napoleon Planned to Kill Himself Sell for Over $1.83 Million in France https://t.co/eb1S2jFOuZ pic.twitter.com/j27HX2VFnn

Това означава, че френското правителство разполага с 30 месеца, за да направи предложение за закупуване oт новия собственик, чието име не се съобщава. Това означава също, че пистолетите могат да напуснат Франция само временно.

Пистолетите са инкрустирани със злато и сребро и имат гравирано изображение на самия Наполеон в профил.

Твърди се, че е искал да ги използва, за да се самоубие през нощта на 12 април 1814 г., след като разгромът на армията му от чужди сили е означавал, че трябва да се откаже от властта.

Великият му оръженосец Арман дьо Коланкур обаче премахва барута от оръжията и Наполеон вместо това приема отрова, но оцелява.

Napoleon pistols set to be auctioned

The richly decorated guns inlaid with gold and silver feature the engraved image of Napoleon in full imperial pomp.https://t.co/wSMqOZXKLg pic.twitter.com/NXqhxejHWF