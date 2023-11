Наполеон и Жозефин: Мит ли е била голямата им любов?

В ръзката между Наполеон и жената, която той нарича "Жозефин", е централна за сюжета на новия филм на Ридли Скот за френския император, който излиза тази седмица.

Той описва Наполеон като човек, който според Скот „Завладя света, за да се опита да спечели любовта ѝ [на Жозефин], и когато не успява, го завладява, за да я унищожи, и унищожи себе си в процеса“.

The truth behind the turbulent love story of Napoleon and Joséphine🔗

https://t.co/aS0ixLnTlC — National Geographic (@NatGeo) November 16, 2023

Новината, че Ванеса Кърби ще играе Жозефин във филма, предизвика вълна от изненада сред историците. Кърби е значително по-млада от актьора в главната роля Хоакин Финикс (14 години по-възрастен от нея), но всъщност Жозефин е била с шест години по-възрастна от Наполеон.

Кърби сподели и снимка на очарователната си визия, с която присъства на премиерата на "Наполеон" на 16 ноември, като написа: "Много благодаря@viviennewestwood, с удоволствие облякох роклята ти в родния ни град за премиерата в Лондон."

Говорейки пред The ​​New Yorker, Скот каза на историците, които са коригирали неточностите във филма, за да „получат живот“, но разликата във възрастта между Наполеон и Жозефин е важен фактор за начина, по който са се развили животите им – и тяхната любов. Останала вдовица по време на Френската революция и с две малки деца, Мари-Жозеф-Роз дьо Богарне е изправена пред несигурно бъдеще. Тя не успява да получи достъп до богатството на семейството си от захарни плантации в Мартиника или от имението на гилотинирания си съпруг.

Тъй като по това време била на трийсет години, тя вече не се смятала за млада, но прави всичко възможно, за да стане част от модното парижко общество, призовавайки за услуги и култивирайки приятелството на водещия политик Пол Барас.

Ahead of her star turn in #Napoleon, Vanessa Kirby sat down with VF to discuss how she embodied the most enigmatic character of her screen career thus far.



Click the image for the full conversation: https://t.co/xX3JBSxJhu — VANITY FAIR (@VanityFair) November 22, 2023

Брак с Наполеон

Тя била убедена да се омъжи за младия корсикански генерал Наполеон Буонапарт, който бе опиянен от нея. Само няколко месеца след срещата с Жозефин – и почти веднага след брака им през март 1796 г. – генералът е изпратен да ръководи Революционната армия в Италия.

Писмата на Наполеон са толкова пълни с емоционално изнудване, че многократните декларации за любов изглеждат по-скоро заплашителни, отколкото плачливи

От Италия той й пише десетки пламенни писма. Те са толкова пълни с емоционално изнудване, че многократните декларации за любов изглеждат по-скоро заплашителни, отколкото плачливи.

"Никога не ми пишеш; не те е грижа за съпруга ти", възкликва той в едно. „Не получавам новини от теб и съм сигурен, че вече не ме обичаш“, оплаква се в друго. И: "Всеки ден изброявам твоите злодеяния. Боря се до ярост, за да не те обичам повече. Но, не те ли обичам още повече?"

Когато Жозефин се присъединява към него в Италия, тя трябвало да търпи той да следи всяко нейно движение и да отваря писмата ѝ. По времето, когато се събират отново обаче, той вече бил по-малко влюбен. Наполеон признава полезността на връзките на жена си и изглежда приема несъответствието в чувствата им. Неговите по-ранни романистични излияния са заменени от много различен тон още през 1797 г., а до 1800 г. той става доста студен.

Силова двойка

Като съпруга на прославен военен герой, Жозефин използва политическите си връзки за собствена изгода, може би като начин да се противопостави на контрола, който Наполеон упражнява върху остатъка от живота си.

Осъзнавайки колко ефективни могат да бъдат като екип, недоброжелателите, включително семейството на Наполеон, се радваха да разпространяват слухове, за да опетнят репутацията на Жозефин. Писмата на Жозефин до нейния любовник Иполит Чарлз дават представа колко несигурна е била ситуацията за нея.

Napoleon is actually the best movie I have seen in decades.



We finally have a completely honest story of a flawed-protagonist rise to great power through his alchemical,

sexual transmutation of his love for Josephine, a complete aristocrat-slut

that cannot give him a heir to… pic.twitter.com/maLeC26QUL — Zherka (@ZherkaOfficial) November 22, 2023

Тя се наслаждавала на превъзходството, което ѝ дава ролята да помага за създаването на нова Франция

Наполеон бил на поход в Египет, когато му било дадено доказателство, че тя е имала любовна връзка. Писмо до брат му, в което той говори за това, е публикувано от британците и бързо става известно във Франция. В началото ядосан, но по-късно той ѝ прощава, когато се връща в Париж и тя подкрепя политическите маневри, довели до поемането му на власт след преврат през 1799 г.

Той се нуждаеше от нейната мека дипломация и аристократичното ѝ потекло, за да помогне за изглаждането на фракционизма, характеризиращ революционното десетилетие. Тя се наслаждаваше на превъзходството, което ѝ дава ролята да помогне за създаването на нова Франция. След като не желае да се присъедини към съпруга си в Италия през 1796 г., тя започва да го придружава навсякъде. Била в нейна полза той да не се разсейва от по-млада жена.

През 1807 г. той не ѝ позволява да го придружи в Полша, където поддържа дълга връзка с благородничката Мария Валевска, въпреки че писмата му показват, че той все още е в интимни отношения и с Жозефин. Въпреки това рискът от развод нараства.

След като Наполеон подбужда наследствена империя през 1804 г., семейството му все по-често го тормози за нуждата от наследник. Жозефин не можа да му даде такъв. Една от нейните прислужници, мадмоазел Аврилион, пише разказ за това как в периода, водещ до развода им, двойката е станала по-малко близка. Но Джоузефин все още била опустошена, когато съдбата ѝ била потвърдена през 1809 г.

Ready to witness one of the greatest military generals and emperors on the big screen?👑

Take a look at Napoleon Bonaparte along with his wife Josephine in real as well as reel life!



Watch #Napoleon only at #Moviemax on 24th November. #JoaquinPhoenix #VanessaKirby pic.twitter.com/q9Zyhfcklc — MovieMax Cinemas (@moviemaxoffl) November 22, 2023

Трайна връзка

Разводът бил оформен като жертва за нуждите на нацията. Наполеон продължава да посещава Жозефин и да ѝ пише преди брака си с хабсбургската ерцхерцогиня Мария-Луиза Австрийска. Жозефин поздравява Наполеон за раждането на сина му през 1811 г., като му казва, че винаги ще споделя щастието му, тъй като съдбите им са неразделни.

Наполеон я посещава в Малмезон, нейното предпочитано убежище точно извън Париж, преди да започне руската си кампания през 1812 г. Той никога повече няма да я види, тъй като тя почина през 1814 г. След поражението си при Ватерло Наполеон прекарва известно време в Малмезон, преди да бъде окончателно прогонен до Света Елена .

Did you know that, a year before taking power, #Napoleon Bonaparte and his (first) wife Josephine Tascher de La Pagerie sojourned in #Brussels for a few days?



Besides going to the opera in La Monnaie, they also visited - how could then not! - the Manneken Pis.#history #trivia pic.twitter.com/lHkbAsAVrx — Daniel SMITH RAMOS 🇪🇺 (@dsr__eu) November 21, 2023

В крайна сметка може би и Жозефин, и Наполеон са обичали властта повече един от друг

Установяването на истинската им връзка е трудно, защото толкова малко от писмата на Жозефин са оцелели, за да предложат нейната страна на историята. Обичала ли е Наполеон в началото? Вероятно не. Дали го е обикнала? Вероятно да.

Наполеон ѝ позволява да се противопостави на възрастта и критиците си и се грижи добре за децата ѝ, Хортензия и Йожен. В крайна сметка обаче може би и Жозефин, и Наполеон обичали властта повече един от друг. Те разпознали предимствата на съвместната работа и бързо се изкачили до върха.

В крайна сметка нуждата на Наполеон от син дестабилизира както режима, така и брака им, но посещението му в Малмезон на път за изгнание показва колко много означава Жозефин за него.

Тя останала лоялна, ако не винаги вярна, и била талисман за късмет. Малко преди да умре през 1821 г., Наполеон я сънува. Неговият верен велик маршал отбеляза : „Той каза, че е видял Жозефин и е говорил с нея. Надяваше се скоро пак да са заедно."