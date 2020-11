Как молекули ще ни лекуват след време

М оже да видите увеличен модел на Nanocar. Бен Феринга бе отличен с Нобелова награда за работата си. Какво прави молекулата - разказват в новото видео от канала "Now you know" във Vbox.

Един ден молекулата ще влива лекарства през вените на пациента.

Това е възможно, защото е дълга само една милиардна част от метър. Толкова е мъничка, че можете да я видите само през специален микроскоп, който може да увеличи нещата на атомно ниво.

Така че един ден тази молекула ще може да се движи около кръвообращението и ще може да открива туморни клетки, които да лекува.

Молекулата Nanocar работи като дистанционно управляван модел автомобил. Но може да влезе в експлоатация чак след 30 години.

Още по темата вижте във видеото по-горе.

