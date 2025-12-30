Усещате се като провал в края на годината? Прочетете това

П ознато ли ви е това чувство в края на декември? Когато отворите бележките в телефона си, където сте написали списък от три страници с цели още през януари, и осъзнавате – ами, те не са се сбъднали.

Английският ви е останал на ниво „здравей“, коремните ви мускули са невидими под слой празнични салати, а вместо да медитирате всяка сутрин, просто сте пренасрочили алармата на телефона си още пет пъти.

Как да не се отчайваме, ако не сме постигнали дори 50% от планираното за 2025 г., разказа пред РБК-Украйна Валентина Коник, психолог в платформата Betobee.

Списък с цели за 2025 г. - неуспешни

Остават два дни до Нова година, а вместо празнично настроение, изпитвате чувство на поражение? Членството ви във фитнес зала се е превърнало само в добро намерение, а кучето, за което сте мечтали, така и не се появи у дома. Изглежда, че годината е минала напразно, а вие отново сте „неуспешни“. Спрете. Нека си поемем дъх.

„И ето че започва. „Мързелив/а съм“, „Година в бездната“, „Всички биха могли да го направят, но аз не мога“. Като психолог често виждам това „декемврийско самолинчуване“. Но нека бъдем честни: ние не сме роботи. Животът не е електронна таблица в Excel, където всичко трябва да е точно до последната стотинка“, казва Валентина Коник.

Социалните медии допринасят за тъгата, където виждаме почти перфектните резултати на другите хора, които сравняваме със собствените си постижения. Но има една интересна тайна – повечето хора се срамуват да пишат откровено, че и те не са имали време за нищо. И не сте сами в тази ситуация.

Имаш постижения, но други

Експертът обяснява, че се случва така – планирали сте да научите език, но вместо това сте прекарали половин година само в опити да не плачете на работа. Планирали сте да бягате, но тялото ви ви е молило просто да си легнете в тишина, защото нервната ви система е била на ръба. Планирали сте ново хоби, но сте имали сили само да гледате сериал под завивките вечер.

„И знаете ли какво? Това също е резултат. Често не забелязваме цели пластове от живота, които не са били в плановете. Може би не сте отслабнали, но сте се научили да усещате по-добре границите си. Не сте научили английски, но най-накрая сте осъзнали кои хора около вас ви изтощават и сте се дистанцирали от тях. Не сте започнали хоби, а просто сте оцелели тази година, не сте се сринали и сте запазили здравия си разум“, обясни психологът.

Хората са свикнали да мислят от гледна точка на „всичко или нищо“. Да не свалите 5 килограма е провал. Но ако сте ходили на фитнес поне няколко пъти и сте започнали да пиете повече вода, това е постижение.

Ако си постигнал поне 10% от това, което си си поставил за цел, вече си готин, защото си направил повече от тези, които дори не са опитали. И ако е 0%, все още се справяте добре, защото оцеляхте тази година. Справихте се с обстоятелства, които не можехте да предвидите миналата зима.

2025 беше трудна година за всички нас и може би основното ви постижение беше, че запазихте психичното си здраве и продължихте да работите, което е 100% успех.

Благодарете си за тази година.

Вместо да се самообвинявате, че „не постигате“ резултати, опитайте се просто да си благодарите за това, което имате. Фалшивите цели отпадат – това е нормално. Неефективните желания умират – и слава Богу.

„Тази година, вместо да обобщаваме, нека просто... издишаме. Светът няма да се разпадне, ако не станете „най-добрата версия на себе си“ до 31 декември. Най-добрата версия на вас е тази, която знае как да се подкрепя, когато е трудно, а не тази, която отмята поредната отметка в списъка. Вие и вашият живот сте много повече от вашия списък със задачи. Грижете се за себе си! Мечтайте и действайте, без да очаквате твърде много от себе си“, обобщава Валентина Коник.

Как да спрете да се самообвинявате за „непостигнати“ неща

Направете списък с победи

Забравете за плановете си в началото на 2025 г. Запишете всичко, което ви се е случило извън списъка – нови запознанства, прочетена книга, внезапен уикенд с приятели, навременно лечение на зъби, дълго отлагано посещение на лекар, подкрепа от близки или дори ново ястие, приготвено в кухнята. Тези малки неща са много по-важни от всички отметки в годишния списък.

Задраскайте ненужното

Прегледайте списъка си и задраскайте цели, които вече не са актуални. Позволете си да се освободите от желания, от които всъщност не се нуждаете в момента.

1 януари е точно четвъртък

Магията на фурмите всъщност е надценена и светът няма да се срути, ако започнете да отслабвате на 15 февруари или 15 април, или започнете да учите английски през октомври. Животът е бавен маратон, а не 365-дневен спринт.

Освободете се от вината

Просто си обещайте едно просто нещо още сега – да не си поставяте „луди“ цели за следващата година. Вместо да „свалите 15 килограма“, пишете – научете се да ходите по 15 минути всяка вечер, а вместо да „научите език“ – гледайте по едно видео седмично. Малките стъпки работят по-добре от амбициозните цели и те са тези, които носят резултати.

И помнете: вие не сте вашият списък със задачи. Вие сте достойни за любов и празнуване, дори без нито една отметка в списъка си с цели.