НСИ: На човек от населението се падат по 9 755 лв. от БВП

П рез декември 2025 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 1.8 пункта в сравнение с ноември 2025 г. по данни от бизнес анкетите на националната статистика.

Днес НСИ оповести ключовите показатели за България към 30 декември 2025 година. Следваща актуализация ще е на 3 април 2026 година.

През октомври 2025 г. е регистрирано намаление със 7.7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2024 година. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.9%, в добивната промишленост - с 10.7%, и в преработващата промишленост - с 6.5%.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 3.1% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2024 година. През октомври 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. е регистрирано увеличение с 4.9% при строителството на съоръжения, с 2.8% при продукцията от строителство на сгради и с 2.1% при специализираните строителни дейности.

През третото тримесечие на 2025 г. произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 62 659.3 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат по 9 755 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.674801 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 37 413 млн. долара и съответно на 5 824 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 32 037 млн. евро, като на човек от населението се падат по 4 987 евро.

Индивидуално потребление

Общият показател на доверие на потребителите през октомври 2025 г. спада с 4.0 пункта спрямо нивото си през юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата. Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-негативни в сравнение с предходното наблюдение.

Оборотът в търговията на дребно през октомври 2025 г. нараства със 7.4% спрямо октомври 2024 г., показват календарно изгладените данни. В сравнение със същия месец на 2024 г. ръст на оборота е регистриран при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 12.9%, както и при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - със 7.8%, докато при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ се наблюдава намаление - с 0.2%.

За индивидуално потребление през третото тримесечие на 2025 г. са изразходвани 67.8% от произведения БВП.

Показателят се увеличава с 9.0% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2024 година.

Инвестиции

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през третото тримесечие на 2025 г. е 20.6%. Показателят се увеличава с 8.7% в реално изражение спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни.

През октомври 2025 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 0.3 пункта в сравнение с юли и достига 75.4% по данни от бизнес анкетите на НСИ.

Пазар на труда

Общият брой на заетите лица през третото тримесечие на 2025 г. е 2 956.0 хил., от които 1 563.0 хил. са мъже и 1 392.9 хил. - жени. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.6%, като при мъжете този дял е 59.7%, а при жените - 48.1%.

Безработните лица през третото тримесечие на 2025 г. са 104.5 хил., от които 59.5 хил. (57.0%) са мъже и 45.0 хил. (43.0%) - жени. Коефициентът на безработица е 3.4%, съответно 3.7% при мъжете и 3.1% при жените.

През третото тримесечие на 2025 г. спрямо третото тримесечие на 2024 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.3% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 12.8%, в услугите - с 11.3%, и в строителството - с 16.4%.

През декември 2025 г. 34.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им, по данни от бизнес анкетите на НСИ. През септември 2025 г. средната брутна работна заплата е 2 580 лв. - увеличава се с 1.4% в сравнение с предходния месец и с 11.9% спрямо септември 2024 година.

Международни трансакции

През декември 2025 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина се понижава с 4.1 пункта в сравнение с ноември 2025 г. според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

За октомври 2025 г. салдото по текущата сметка[2] е отрицателно и възлиза на 1 064.6 млн. евро при отрицателно салдо от 753.6 млн. евро за октомври 2024 година. За януари - октомври 2025 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 4 052.1 млн. евро (3.6% от БВП) при отрицателно салдо от 392.7 млн. евро (0.4% от БВП) за януари - октомври 2024 година.

Търговското салдо за октомври 2025 г. е отрицателно в размер на 1 044.4 млн. евро при дефицит от 739 млн. евро за октомври 2024 година. За януари - октомври 2025 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 7 083.7 млн. евро (6.3% от БВП) при дефицит от 3 548.2 млн. евро (3.4% от БВП) за същия период на 2024 година.

Износът на стоки е 3 981.5 млн. евро за октомври 2025 г., като нараства със 76.5 млн. евро (2%) в сравнение с този за октомври 2024 година (3 905 млн. евро). За януари - октомври 2025 г. износът е 35 447.1 млн. евро (31.6% от БВП), като намалява с 1 317.9 млн. евро (3.6%) в сравнение с този за същия период на 2024 г. (36 765 млн. евро, 35.1% от БВП). Износът за януари - октомври 2024 г. нараства на годишна база с 0.2%.

Вносът на стоки за октомври 2025 г. е 5 025.9 млн. евро, като нараства с 381.8 млн. евро (8.2%) спрямо октомври 2024 година (4 644.1 млн. евро). За януари - октомври 2025 г. вносът е 42 530.8 млн. евро (37.9% от БВП), като се увеличава с 2 217.6 млн. евро (5.5%) спрямо същия период на 2024 г. (40 313.2 млн. евро, 38.5% от БВП). Вносът за януари - октомври 2024 г. нараства на годишна база с 2.2%.

Преките инвестиции в чужбина за октомври 2025 г. нарастват с 12.2 млн. евро, при ръст от 25 млн. евро за октомври 2024 година. За януари - октомври 2025 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 418.1 млн. евро (при увеличение с 673.8 млн. евро за януари - октомври 2024 година).

Преките чуждестранни инвестиции (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 448.5 млн. евро за октомври 2025 г., при повишение с 332.6 млн. евро за октомври 2024 година. За януари - октомври 2025 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават с 2 566.2 млн. евро (при ръст от 2 430.8 млн. евро за януари - октомври 2024 година).

Цени

През ноември 2025 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.5% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за ноември 2025 г. спрямо ноември 2024 г. е 5.2%. През ноември 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: „Развлечения и култура“ (3.7%), „Транспорт“ (1.3%) и „Ресторанти и хотели“ (0.6%). Намаление е регистрирано в групите: „Съобщения“ (-1.0%) и „Облекло и обувки“ (-0.1%).

През третото тримесечие на 2025 г. индексът на цените на жилищата нараства с 15.4% в сравнение със същото тримесечие на 2024 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2025 г. се увеличава с 13.8% в сравнение с ноември 2024 година. Ръст на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 35.2%, в добивната промишленост - с 10.8%, както и в преработващата промишленост - с 9.5%.

През декември 2025 г. нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца (по данни от бизнес анкетите на НСИ).

Парични и финансови показатели

През ноември 2025 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 6.8% (7.7% годишно нарастване през октомври 2025 година). В края на ноември 2025 г. широките пари са 175.028 млрд. лв. (79.7% от БВП) при 176.143 млрд. лв. към октомври 2025 година (80.2% от БВП).