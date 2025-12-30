Бионсе официално стана милиардерка

Б ионсе вече е член на клуба на милиардерите! Поне според нов доклад на Forbes, който посочва, че благодарение на допълнителните приходи от последното ѝ концертно турне, The Cowboy Carter Tour, певицата е преминала магическата граница от 1 милиард долара.

Актуализацията, публикувана точно преди новата година, я прави едва петия музикант, който достига този елитен статут, и допринася за увеличаването на броя на жените изпълнители сред милиардерите, присъединявайки се към Риана и Тейлър Суифт. Въпреки това, за разлика от много свои колеги от горния ешелон – особено Тейлър и Риана – 44-годишната Бионсе е в този бизнес десетилетия, работейки последователно от края на 90-те години, когато за първи път се появи с групата Destiny's Child.

През 2003 г. тя дебютира самостоятелно с албума Dangerously in Love, един от най-големите албуми на десетилетието. Оттогава популярността ѝ продължава да расте – и то доста експоненциално.

Многобройните роли на Бионсе

По-голямата част от богатството на Бионсе идва от музиката и турнетата ѝ. От дебюта си през 2003 г. тя е издала общо осем основни студийни албума, всички от които достигат първите места в световните класации и раждат множество хитови сингли.

Приходите от турнета играят особено важна роля в натрупването на богатството ѝ. Започвайки с малко 10-дневно турне Dangerously in Love през 2003 г., продукциите ѝ постепенно се увеличават. Между 2009 и 2018 г. турнетата ѝ носят между 100 и 300 милиона долара всяко, като през 2020-те приходите ѝ нарастват драстично (данните са предоставени от Pollstar). Турнето Renaissance World Tour през 2023 г. приключва с близо 580 милиона долара приходи от боксофиса – най-високият ѝ концертен приход досега и третият най-висок за всички времена за жена изпълнител. Последвалото ѝ турне Cowboy Carter завършва 2025 г. като най-касовото събитие на годината с над 400 милиона долара приходи, издигайки я до статус на милиардер.

Бионсе също така развива и бизнеса си извън музиката – с линия облекла Ivy Park (прекратена през 2024 г.), марката уиски SirDavis, линията за грижа за косата Cécred и многобройни рекламни кампании.

Beyoncé is officially a billionaire. (Via Forbes) pic.twitter.com/9VA4U1kkKj — Pop Tingz (@PopTingz) December 29, 2025

Основата: Parkwood Entertainment

Създаването на Parkwood Entertainment през 2008 г. осигурява на Бионсе истински контрол над богатството ѝ, включително над музикалния ѝ каталог. Parkwood притежава мастер-листите на певицата и независимо издава нейни албуми, започвайки с 4 от 2011 г.

Компанията управлява и други артисти като Chloe x Halle и дуета ѝ с Джей Зи – The Carters, както и издава пълнометражни филми като Cadillac Records (2008) и Obsessed (2009), както и музикални филми като Black Is King, Homecoming, Renaissance: A Film by Beyoncé и Beyoncé Bowl.

За решението си да създаде Parkwood, Бионсе сподели пред Billboard: "Когато реших да се занимавам със собствен мениджмънт, беше важно да не отида в някоя голяма мениджърска компания."

Тя добавя: "Чувствах, че искам да следвам стъпките на Мадона, да бъда влиятелна фигура, да имам собствена империя и да покажа на други жени, че когато стигнеш до този момент в кариерата си, не е нужно да подписваш договор с някой друг и да споделяш парите и успеха си – правиш го сама."

Beyoncé has officially become a billionaire, according to Forbes.



The outlet reports she is now one of only five musicians to reach the milestone, joining Taylor Swift, Rihanna, Jay-Z, and Bruce Springsteen. pic.twitter.com/eG2nstg1BT — Complex (@Complex) December 29, 2025

Семейна империя

Бионсе не е единствената от семейство Картър с милиарди, след като тя следва съпруга си Джей Зи, чието състояние се оценява на колосалните 2,5 милиарда долара (той и Брус Спрингстийн са единствените други музиканти с такова нетно богатство).

Част от богатството му идва от Roc Nation – развлекателната му компания, която включва звукозаписна дейност, музикални фестивали, стрийминг услугата Tidal, партньорството с NFL за шоуто на полувремето на Супербоул и други инициативи.

Майката на Бионсе, Тина Ноулс, също е моден дизайнер и предприемач, работейки съвместно с дъщеря си в Cécred, а сестра ѝ Соланж Ноулс е успешна музикантка и дизайнерка.