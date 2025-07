Как кралица Виктория стана най-могъщият наркобарон в историята

К ой е най-известният наркобарон на всички времена? Вероятно си мислите за Пабло Ескобар или Ел Чапо. Но ще сгрешите. Повече от век преди тези имена да станат нарицателни, една невероятно влиятелна жена е управлявала наркоимперия, толкова мащабна и невъобразимо печеливша, че Ескобар и Ел Чапо изглеждат като дребни улични дилъри в сравнение.

Тази жена не се е криела в джунглата, обградена от въоръжени охранители — никой не я е преследвал. Не ѝ се е налагало да укрива приходите си — те финансирали цяла империя. А заплаха от затвор? Такава не е съществувала — всички със законодателна и изпълнителна власт вече били на нейна страна, пише TIME.

Тя е била кралица Виктория — и е управлявала Британската империя.

Може би не очаквате това от една стара, строга монархиня, но представата за кралица Виктория като вехта дама в черно е подвеждаща. Тя се възкачва на трона едва 18-годишна — млада, жизнена и редовен потребител на различни фармацевтични средства.

Опиумът бил един от любимите ѝ — но не го пушела. През XIX век във Великобритания по-популярен бил лауданумът — тинктура от опиум и алкохол. Използвал се като универсално болкоуспокояващо и се предписвал дори на малки деца. Виктория започвала всяка сутрин с глътка лауданум — според нея това бил перфектният старт на деня за една кралска тийнейджърка.

Друг неин фаворит бил кокаинът. В онези времена той още не бил забранен — бил новост в Европа и предизвиквал вълнение. Виктория предпочитала кокаинова дъвка и кокаиново вино. Дъвката облекчавала болките от лошата британска стоматология, а ефектът върху самочувствието бил повече от добре дошъл за млада монархиня, опитваща се да наложи властта си.

Тя използвала също течна форма на канабис за облекчаване на менструални болки, както и хлороформ по време на раждане. Веднъж държала напоена с хлороформ кърпичка пред лицето си 53 минути и описала преживяването като „възхитително отвъд всякаква степен“. Историкът Тони Макмеън обобщава в списание Smithsonian: „Кралица Виктория, по всички стандарти, обичаше наркотиците си.“

Но личната ѝ употреба е само част от историята. Виктория била решена да сподели любовта си към наркотичните вещества със света — независимо дали светът го иска или не.

Когато през 1837 г. Виктория е коронясана, тя наследява един сериозен проблем: британците пиели твърде много чай, а той идвaл от Китай. Средното лондонско семейство харчело 5% от доходите си за китайски чай. Проблемът бил, че Великобритания нямала какво да предложи на Китай в замяна. Така Китай се обогатявал, докато Великобритания затъвала в търговски дефицити.

Британците отчаяно търсели стока, към която китайците ще изпитват същата страст. Решението било опиумът. Британците разполагали с огромни количества, тъй като той се отглеждал в Индия — колония под контрола на Източноиндийската компания. Опиумът бил мощно болкоуспокояващо и изключително пристрастяващ, което означавало сигурни и все по-нарастващи печалби.

Въпреки че опиумът вече бил незаконен в Китай, британците увеличили трафика драстично след възкачването на Виктория. За една нощ търговският баланс се обърнал. Сега Китай връщал среброто обратно — и то с лихвите. А Великобритания трупала приходи.

Column: How Queen Victoria became the biggest drug dealer of all time



📝 Sam Kelly https://t.co/GeyPziNnf0