Необичайният план за мир в Европа на кралица Виктория

С забележителните 64 години на британския трон кралица Виктория е един от най-дълго управлявалите монарси в историята. Тя посветила много от тези години в уреждане на съюзи с други силни държави в Европа. Постигнала ги чрез бракове между нейните деца и внуци с членове на други европейски кралски семейства. Така британските кралски особи били толкова добре разпределени из континента, че кралица Виктория станала известна като „бабата на Европа“.

Кралица Виктория

Queen Victoria Portrait

В началото на управлението на кралица Виктория Европа се възстановявала от десетилетия на брутални войни. Френската революция и Наполеоновите войни убили милиони.

Прекрояване на Европа

Европейските лидери променили териториите на големите европейски държави като Германия и Франция, създавайки мир и нов баланс на силите. Великобритания била една от най-силните държави по онова време.

План за мир

Кралица Виктория и принц Алберт измислили уникален план за поддържане на мира и единството в Европа.

Стратегически бракове

Те имали общо девет деца и доста повече внуци. През живота си те уреждили десетки бракове между своите потомци и други важни европейски кралски особи.

Германската стратегия

Германия била най-разделената и нестабилна нация тогава, така че кралица Виктория омъжила повечето от децата си за кралските особи на Германската конфедерация с надеждата това да помогне за бъдещо обединие.

Принцеса Виктория

The Crown Prince of Prussia, future German Emperor Frederick III, and Princess Victoria, future Empress of Germany, were photographed with five of their children: Princess Charlotte, Princess Margaret, Princess Victoria, Princess Sophie, and Prince Waldemar.

Най-голямата й дъщеря, принцеса Виктория, била омъжена за принц Фредерик III, който по-късно станал крал на Прусия.

Разединена Германия

Прусия била най-силната от разделените германски държави по това време. Кралица Виктория вярвала, че е най-вероятно именно Прусия да постигне обединение и да управлява Германия.

Принц Артур

Prince Arthur (1850-1942), Duke of Connaught and Strathearn with his wife, Princess Louise Margaret of Prussia (1860-1917), Duchess of Connaught and Strathearn with their three children: Princess Margaret (1882-1920), Prince Arthur (1883-1938) and Princess Patricia (1886-1974)

Принц Артур бил женен за друга пруска кралска особа, принцеса Луиз Маргарет.

Принцеса Алис

OTD 1863 the 1st child of Louis IV, Grand Duke of Hesse and by Rhine and his first wife, Princess Alice of the United Kingdom, Victoria was born.

She is the maternal grandmother of Prince Philip, Duke of Edinburgh.

She is the maternal grandmother of Prince Philip, Duke of Edinburgh. 🎩👑 pic.twitter.com/2LvJvHnJbe — Prince Albert (@Albert_PrinceC) April 5, 2020



Принцеса Алис била омъжена за Луи IV и станала велика херцогиня на Хесен.

Принцеса Беатрис

Wedding group with Princess Beatrice and Prince Henry of Battenberg. Photographed on the 23rd July 1885. Royal Collection.



Принцеса Беатрис била омъжена за принц Хенрих Батенберг.

Принц Леополд

#otd 17 February 1861 – Helena of Waldeck & Pyrmont, (later duchess of Albany) was born (d.1922)



She was a daughter of George Victor, Prince of Waldeck and Pyrmont, & Princess Helena of Nassau.



She married Prince Leopold, Duke of Albany, youngest son of Queen Victoria in 1882. pic.twitter.com/COsmO3s7Ur — On This Day in Royal History (@BritishMonarc12) February 17, 2023



Принц Леополд бил оженен за принцеса Хелена от Валдек и Пирмонт.

Принцеса Елена

Princess Helena and Prince Christian of Schleswig-Holstein with their son Christian Victor, c. 1867



Принцеса Хелена била омъжена за принц Кристиан от Шлезвиг-Холщайн.

Принц Алфред

On this Day in 1874, Prince Alfred, born in 1844, son of Queen Victoria and Prince Albert, arrived in St Petersburg for his wedding to Grand Duchess Maria Alexandrovna of Russia. Maria was daughter of Tsar Alexander II. The wedding was held 19 days later.



Усложнения с плана възникнали, когато вторият син на кралицата пожелал да се ожени за дъщерята на руския цар. Виктория имала сериозни опасения относно съюза с Русия.

Руската монархия

В Русия монархът имал абсолютна власт, докато Великобритания била конституционна монархия, така че поне отговаряли пред конституцията. Въпреки притесненията й обаче бракът бил разрешен и Алфред се оженил за Мария Александровна, Великата херцогиня на Русия.

Крал Едуард VII

#OnThisDay in 1902 Edward VII and Alexandra of Denmark were crowned King and Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.



Най-големият син на кралица Виктория и наследник на трона се оженил за Александра Датска.

Връзки с Гърция

King George I of Greece with his mother Queen Louise of Denmark, early 1870s

Братът на Александра бил гръцкият крал Джордж I, така че този брак свързал британската кралска династия с две важни европейски монархии.

Мисията е завършена

До 1880 г. кралица Виктория успешно омъжила всичките си деца за представители на могъщи кралски семейства из цяла Европа. Но за съжаление не успяла да постигне мира и единството, на които се надявала. Германия наистина се обединила, но съвсем не заради династичните бракове, а с цената на кървава война. В Русия кралското семейство губи властта си и царят бил убит през 1881 г.

Внуците

Въпреки това кралица Виктория не се отказала и продължила да урежда стратегически бракове, но вече на своите 42-ма внуци. Седем от тях се озовали на царски тронове.

Кайзер Вилхелм II

Kaiser Wilhelm II and family at approximately the beginning of 1914



Най-големият й внук Вилхелм II стнал император на Германия и се оженил за немска принцеса.

Крал Джордж V

19 June 1917: As a result of anti-German sentiment during World War I, King George V orders the British royal family to abandon their #German titles and surnames and take the name Windsor. The name was changed from Saxe-Coburg and #Gotha.

Крал Джордж V бил наследник на британския трон и се оженил за непълнолетната Мери от Тек - член на кралското семейство.

Александра Федоровна



Внучката на кралица Виктория, дъщеря на принцеса Алис, се омъжила за Николай II от Русия. Те станали цар и царица на Русия, но ги застигнал трагичен край. По време на Руската революция двамата заедно с децата им били убити, а слухът, че най-малката им дъщеря може да е избягала, вдъхновил анимационния филм от 1997 г. „Анастасия“.

Принцеса Мод

King Haakon VII lasted the longest, reigning until his death in 1957. He was Edward VII's son-in-law having married Maud of Wales, Edward and Alexandra's youngest daughter.



Мод от Уелс, дъщеря на крал Едуард VII, се омъжила за крал Хокон VII и станала кралица на Дания.

Принцеса Мари

On 10 January 1893, Princess Marie of Edinburgh and Saxe-Coburg married Crown Prince Ferdinand of Romania, who had been made heir by his uncle King Carol I.



Мария от Единбург, дъщеря на принц Алфред, се омъжила за крал Фердинанд I и станла кралица на Румъния.

Смъртта на кралица Виктория

Въпреки многото брачни съюзи, които кралица Виктория създала, това не донесло мир и единство на Европа. Тя починала 13 години преди избухването на Първата световна война.

Първа световна война

Нейните внуци воювали помежду си, което довело до смъртта на над 10 милиона души и съвсем разрушило европейския мир.

Нов подход

Световните войни сринали монархиите в цяла Европа и британските кралски особи осъзнали, че трябва да бъдат по-свързани с хората си, за да оцелеят. С течение на годините браковете са все по-малко свързани със стратегически и политически цели и повече с любов.