Как кралица Виктория оцелява след 7 опита за убийство (ВИДЕО)

К ралица Виктория се е сблъскала с невероятно предизвикателство по време на дългото си управление, преживявайки зашеметяващите седем покушения срещу живота ѝ от различни нападатели. Въпреки постоянната заплаха, нейната устойчивост и спокойствие останали непоколебими. От дръзкия 18-годишен Едуард Оксфорд, който стрелял в опит да наруши спокойствието в Бъкингамския дворец, до упорития Джон Франсис, който направил два неуспешни опита за един уикенд, всеки от атентаторите имал свои собствени погрешни мотиви.

Queen Victoria was England's second longest reigning monarch, lasting an impressive 63 years. Even more impressively she survived 7 assassination attempts during her reign.

Нападателите били с различен произход - от недоволен бивш актьор до гърбав работник в будка за вестници, търсещ промяна във финансовото си състояние. Способността на Виктория да се справя с тези опасни ситуации обаче показала не само нейната смелост, но и предизвикала възхищението на обществото към нейната твърдост. Дори когато била ударена по главата с бастуна с железен връх на Робърт Пейт, тя демонстрирала забележителна издръжливост, появявайки се незабавно в операта, за да успокои загрижената публика. Въпреки че мотивите зад тези опити били различни, вариращи от политически плам до лично отчаяние, животът на кралица Виктория останал невредим.

During Queen Victoria's reign, there were at least 6 unsuccessful attempts to assassinate her. She was shot at several times by different people, and she was hit in the head with a iron-tipped cane by an ex-solider named Robert Pate.