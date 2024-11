Кадилакът на Елвис Пресли от 1977 г. се предлага на търг

Т ова е последният "Кадилак" (Cadillac), който кралят купува, а е известно, че през живота си, който приключва на 16 август 1977 г., той притежава над 100 Кадилака. Той е карал този автомобил, смял се е в него, пял е в него и сега той може да бъде ваш.

Този Cadillac Seville от 1977 г. ще бъде предложен на Bonhams|Cars Online чрез запечатана оферта от 4 до 25 ноември. Очаква се автомобилът да надхвърли предишната си регистрирана продажна цена от 100 000 щатски долара отпреди 30 години.

С поръчкови каросерии от Fisher и задвижван от свиреп 5,7-литров V8 двигател, този Cadillac не е просто поредният автомобил за Елвис. Той лично избира отличителната цветова схема сам и го оборудва със CB радио, за да комуникира с охраната и кухнята на Грейсленд. Проверено от Graceland Authenticated LLC, оригиналното заглавие носи името на Елвис, а снимките го показват зад волана, въплъщавайки емблематичното наследство на неговия живот и стил.

