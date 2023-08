46 години от смъртта на Краля на рока: Светът отдава почит на Елвис Пресли

И зминаха повече от четири десетилетия от смъртта на Елвис Пресли през 1977 г., но наследството на Краля на рокендрола се поддържа живо по безброй начини.

Музикалната икона, създала класики като "Hound Dog" и "Jailhouse Rock", оглави класациите с 18 песни и продаде повече от един милиард плочи. Той все още е един от най-обичаните изпълнители на всички времена, повече от половин век след дебюта му през 1956 г.

Елвис умира от сърдечен удар на 16 август 1977 г. Предварителните резултати от аутопсията показват, че причината за смъртта е "сърдечна аритмия", според д-р Джери Франциско, съдебен лекар от окръг Шелби, който извършва двучасов оглед на тялото.

Първоначално съдебният лекар не успява да открие причината за аритмията, което предизвиква предположения, че певецът може да е починал в резултат на свръхдоза наркотици въз основа на публикуваните съобщения, че в тялото му са открити следи от 10 лекарства с рецепта.

През октомври обаче New York Times потвърди, че наркотиците са изключени като причина за кончината на Елвис - "въпреки че в тялото му по време на смъртта са открити лекарства с рецепта", отбеляза изданието, цитирайки д-р Франциско.

"Причината за смъртта е хипертонична болест на сърцето, а коронарната болест на сърцето е допринасящ фактор", се казва в заключението на лекаря. Д-р Джордж Никопулос, приятел и лекар на Елвис, заяви, че не смята, че певецът е имал проблеми с наркотиците, въпреки че е "злоупотребявал с тях инцидентно".

