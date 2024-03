Как е създаден Тадж Махал: 7 озадачаващи факта

Т адж Махал е един от най-емблематичните паметници в света, символ на любовта, красотата и архитектурата. Построен е от императора на моголите Шах Джахан в знак на почит към най-обичаната му съпруга Мумтаз, която починала през 1631 г., а паметникът е нейният мавзолей. Изграждането на вдъхновяващата сграда и заобикалящия я комплекс отнело повече от 20 години и включило хиляди занаятчии и работници.

Построен е с материали от цяла Азия

Тадж Махал е изграден не само от бял мрамор, но и от червен пясъчник, яспис, нефрит, кристал, тюркоаз, сапфир и много други скъпоценни и полускъпоценни камъни. Тези материали са били получени от различни региони и страни в Азия, като Индия, Афганистан, Китай, Шри Ланка и Тибет. Някои от тях били транспортирани от стотици слонове и камили на дълги разстояния.

Има уникална комбинация от архитектурни стилове

Тадж Махал се счита за шедьовър на моголската архитектура, която е смесица от индийски, персийски и ислямски стилове. Основният купол на мавзолея е повлиян от персийски куполи, докато четирите минарета са вдъхновени от ислямски джамии. Арките, калиграфията и флоралните мотиви също са характерни за ислямското изкуство. Дизайнът на лотос, осмоъгълната форма и чатри (малки куполни павилиони) произлизат от индийската архитектура.

Има перфектна симетрия и баланс

Тадж Махал е проектиран със забележително чувство за симетрия и баланс, което отразява концепцията на монголите за хармония и ред. Мавзолеят е централната точка на комплекса, който е разделен на четири равни части с две перпендикулярни оси. Четирите страни на мавзолея са идентични, с изключение на вътрешните гробници. Градините, джамията, къщата за гости и порталите също са симетрични и подравнени с мавзолея. Единственият асиметричен елемент е кенотафът на Шах Джахан, който е добавен по-късно до кенотафа на Мумтаз Махал.

Променя цвета си през целия ден

The Taj Mahal, one of the New 7 Wonders of the World is in Agra, India. A symbol of love, it was commissioned in 1632 by the Mughal emperor Shah Jahan to house the tomb of his favourite wife, Mumtaz Mahal, as well as his own tomb too.



