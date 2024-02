За първи път: Разкриха пълната библиотека на Чарлз Дарвин

Ц ялата колекция от литературни произведения, принадлежащи на Чарлз Дарвин, е събрана за първи път и вече е достъпна за разглеждане онлайн. Изследователите прекарали 18 години в проследяване на всяка книга, статия, брошура и дневник, притежавани от легендарния натуралист, разкривайки зашеметяващия обем на личната му колекция.

Представяйки колекцията, основателят на Darwin Online д-р Джон ван Уайе обясни, че огромната лична библиотека на Чарлз Дарвин, която той използвал, за да създаде своите променили света научни трудове, постепенно се разпръснала след смъртта му през 1882 г. В резултат на това учените приели, че колекцията била ограничена до 1480 книги, за които било известно, че са оцелели в университета в Кеймбридж и в дома на Дарвин, Даун Хаус.

