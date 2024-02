Замръзнали във времето: Мистерията на призрачния кораб „Октавий“

И ма много странни мистерии, които живеят в историята, но една от най-тревожните е тази на кораба призрак Октавий. Открит на крайбрежието на Гренландия през 1775 г., „Октавий“ нямал живи членове на екипажа на борда си - останките на всеки от тях били намерени замръзнали под палубата. Каква обаче е съдбата на тези 28 членове на екипажа на „Октавий“?

От светли начала до трагични съдби

Известният „Октавий“ е построен в средата на XVIII-ти век и отплавал в открито море през 1761 г. Корабът отпътувал от Англия с дестинация Азия и с екипаж от 28 души на борда. Въпреки че корабът достигнал предвидената дестинация около година по-късно, той нямал същия късмет при обратното си пътуване.

Тъй като времето било много топло, а морето много спокойно, капитанът на „Октавий“ решил да промени курса и да премине през Северозападния проход. Този проход свързва Тихия и Атлантическия океан през Северния ледовит океан около Северна Канада.

Този подвиг не е бил постиган преди това, така че се предполага, че капитанът е искал да бъде първият, който ще осъществи успешно пътуване по този маршрут. Това също би съкратило значително времето им за връщане, което означава, че са можели да се приберат у дома много по-рано, отколкото по първоначалния маршрут. Тъй като времето било изключително благоприятно, той решил, че рискът си заслужава.

Оказало се обаче, че рискът никак не си е заслужавал. След като стигнали до северна Аляска през есента на 1762 г., корабът изчезнал. Последното му известно местоположение било на около 250 мили северно от Уткиагвик, Аляска, и след това никога повече не се чуло за него до зловещото му откритие.

Замръзнали във времето: Зловещото откритие

Въпреки че следите на „Октавий“ първоначално били изгубени около Аляска, той всъщност е открит край западния бряг на Гренландия почти 13 години след изчезването му. През 1775 г. китоловен кораб, наречен „Хералд“, открил кораба, заседнал край брега, здраво заледен. След 13 години самият кораб бил започнал да се разпада, но недостатъчно, за да попречи на екипажа на „Хералд“ да реши да го провери за стоки.

След като се качили на кораба, екипажът на „Хералд“ открил всички 28 членове на екипажа на „Октавий“, замръзнали до смърт под палубата. Поради смразяващо ниските температури, гледката била обезпокоителна: всички 28 човека били замръзнали, седнали или лежащи точно както били, когато някога живели под палубата.

Екипажът на „Хералд“ намерил капитана на „Октавий“ да седи на бюрото в каютата си, с химикалка в ръка, сякаш току-що пишел бележка. До него седяли жена му и детето му, сгушени един в друг под одеяла, сякаш просто подремвали. Намерили и моряк стоящ до камина, сякаш се опитвал да се стопли, преди да се предаде на фаталните температури.

