„Истински джентълмен на играта“: Принц Уилям отдаде почит на Свен-Горан Ериксон

С вен-Горан Ериксон беше приветстван като „истински джентълмен на играта“, когато принцът на Уелс отдаде почитта си към бившия мениджър на Англия, който почина на 76-годишна възраст.

Свен-Горан Ериксон е починал

Ериксон, който беше диагностициран с рак на панкреаса миналата година, ръководи Англия от 2001 до 2006 г. и шведът беше първият чуждестранен мениджър на английския национален отбор.

Смъртта му в понеделник сутринта беше потвърдена от семейството му, след като Ериксон разкри през януари, че му остава „в най-добрия случай една година живот“.

Sad to hear about the passing of Sven-Göran Eriksson. I met him several times as England manager and was always struck by his charisma and passion for the game. My thoughts are with his family and friends. A true gentleman of the game. W