Американци търсят в Google как да се преместят в Канада след победата на Тръмп

З апитванията в търсачките в САЩ за преместване в Канада се увеличиха в сряда след решителната победа на Доналд Тръмп на президентските избори.

По данни на Google, „преместване в Канада“ започна да се покачва във вторник вечерта, когато се появиха резултатите от изборите, и се увеличи през нощта, като достигна своя пик около 6 ч. сутринта в сряда, когато хората се събудиха с новината.

Интересът към търсенето беше най-голям във Върмонт, Мейн, Ню Хемпшир, Орегон и Минесота - щатите, в които вицепрезидентът Камала Харис спечели.

Други свързани търсения включваха „как да имигрирам в Канада от нас“, както и „най-добрите места за живеене в Канада“ и „как да получа виза за Канада“.

‘How to move to Canada’ surges on Google as U.S. wakes up to Donald Trump win https://t.co/S4yqoQ8a9R

Друго свързано запитване беше „Zillow в Канада“, като хората търсеха канадския еквивалент на американското приложение за търсене на жилища.

Няколко други държави също привлякоха вниманието на жителите на САЩ, които искат да избягат другаде. Потребителите от САЩ също така търсеха как да се преместят в Австралия, Швейцария, Дания и Норвегия.

Най-високият резултат при търсене на „преместване в Канада“ насочва хората към страницата за имиграция на федералното правителство.

According to Google, searches for the phrase “Move to Canada” surged in the United States following Donald Trump’s victory in the U.S. presidential election.



According to Google Trends, the term reached its peak popularity at approximately 6:00 a.m. on Wednesday, as many… pic.twitter.com/yRzSnn7pGV