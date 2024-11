Путин е готов да обсъди войната в Украйна с Тръмп

П резидентът на Русия Владимир Путин е готов да обсъди Украйна с избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп, но това не означава, че Путин е склонен да се откаже от своите искания, така че целите на Русия в Украйна остават непроменени, заяви днес Кремъл, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Вчера Путин поздрави Доналд Тръмп за победата му на изборите в САЩ, похвали го, че е проявил смелост, когато стрелец се опита да го убие, и заяви, че Москва е готова за диалог с новоизбрания президент републиканец.

Putin has said he is happy to have peace in Ukraine, and to work with Trump to achieve that.



If this happens, not only will the war in Ukraine finally be over - but relations between Russia and the US will be in a good position.



