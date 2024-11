Кога Доналд Тръмп ще получи ключовете от Белия дом?

И зборите в САЩ почти приключиха, основният резултат е известен и остават само няколко щата, в които всеки от кандидатите трябва да се обяви за себе си.

Доналд Тръмп ще се върне в Белия дом през януари, но преди това все още има няколко неща, които трябва да се случат.

Ето какво се случва след това:

Окончателно преброяване в останалите щати

Все още очакваме официалните резултати от някои щати. Макар да знаем, че Тръмп е получил достатъчно гласове в Избирателната колегия, за да спечели президентския пост, в няколко щата все още не са обявени резултатите за нито един от кандидатите.

Сред тях са Аляска, Аризона и Невада.

Остава и въпросът за популярния вот, който изглежда ще отиде при републиканеца. Това би означавало, че Тръмп за първи път печели народния вот в трите си предизборни кампании и за първи път неговата партия прави това след Джордж Буш през 2004 г.

The Republicans will be able to start exercising their power as soon as the transfer of power takes place on January 3.



For now it will still be the democrats until January 3 so the switch of the senate and the house.



And the 20 January its the inauguration of the president. pic.twitter.com/fpNvAw2DQn