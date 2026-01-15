Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

С кандинавските страни всяка година оглавяват класациите за най-щастливи нации в света, въпреки факта, че през по-голямата част от годината живеят в полумрак, а температурата извън прозореца често пада до екстремни нива.
(Във видеото: Особености на отглеждането на деца във Финландия)
Докато жителите на южните ширини страдат от сезонна депресия, шведите, норвежците и финландците се радват на живота. Каква е тяхната тайна?
РБК-Украйна разказва за шест скандинавски тайни за устойчивост, които помагат да се запази оптимизъм, дори когато слънцето грее само няколко часа на ден.
Зимата в скандинавските страни е предизвикателство за психиката. Вместо да се борят с природата обаче, северните народи са се научили да съжителстват с нея. Те използват специални концепции, които помагат тъмнината да се превърне в уют, а студът – в източник на жизненост.
Вижте кои са скандинавските тайни за устойчивост и оптимизъм в нашата галерия.