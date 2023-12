"Кървав грип": Как чаят спасил живота на хиляди хора в Англия

Ч аят е имал много приложения в миналото - световна стока, успокояваща напитка и дори, в очите на някои жители на Бостън преди 250 години, символ на деспотична политика. Но една роля, която може би не сте приписвали на чая, е животоспасяващата.

В неотдавнашна статия в Review of Statistics and Economics икономистът Франсиска Антман от Университета на Колорадо, Боулдър, излага убедителни доводи, че употребяването на чая като напитка, за всички в края на 1700 г. в Англия, е спасило много животи. Това не се е дължало на антиоксиданти или други вещества, присъщи на прочутите листа. Вместо това хората са приготвяли простата практика, като са преварявали вода за чай в епохата преди учените да разберат, че болестите могат да бъдат причинени от патогени, пренасяни по воден път.

Кипването на водата може да е предпазило мнозина от смърт, пише BBC.

Английските демографски данни от тази епоха представляват загадка за историците. Между 1761 г. и 1834 г. годишният процент на смъртност намалява значително - от 28 на 25 на 1000 души. Но в същото време заплатите изглежда не са се повишили много и жизненият стандарт вероятно не се е променил. Всъщност с възхода на индустриалната революция все повече хора се струпват в градове, чиито санитарни условия остават много незадоволителни, казва Антман.

Идеята, че чаят може да е липсващото звено тук, поради необходимостта от кипване на вода за приготвяне на напитката, е била изказвана от историците в миналото. Врялата вода убива бактериите, които причиняват различни заболявания и диария.

"Когато хората идват в градовете, за да работят, може да се очаква, че предвид нивото на санитарните условия, с които разполагат, големият убиец е водата", казва Антман. Но това си остава малко размита идея, интересна на теория, но трудна за доказване, допълва тя.

Антман разработва начин да провери това твърдение, като използва подробна географска информация за повече от 400 енории в Англия. В основата на нейното изследване стои едно просто предположение: повече водоизточници в даден район вероятно означават по-чиста вода. Ако един източник е замърсен, жителите на енорията могат да използват друг. Нещо повече, ако хората са били по-близо до източниците на реките - нещо, което Антман извежда от надморската височина на енориите - тази вода вероятно е била по-безопасна, отколкото в енориите по-надолу по течението.

Антман определя предполагаемото ниво на качество на водата, тя проверява дали в районите с по-лошо качество на водата се наблюдава по-голям спад на смъртността, отколкото в тези с чиста вода.

От гледна точка на проверката на тази хипотеза ключовата дата е 1785 г. - моментът, в който чаят внезапно става достъпен за по-голямата част от британците. Вече имало много неща, които препоръчват чая като масова напитка: можело да се направи задоволителна запарка само с малко количество листа, а те можели да се използват многократно.

