Чайовете подобряват метаболизма, храносмилането и имунитета

З еленият чай подобрява метаболизма, а ментовият помага при болки в стомаха и червата, уверява диетоложката Триста Бест. Тя разкри невидимите ползи от тази напитка в разговор с Eat This, Not That!

Зеленият чай помага за ускоряване на метаболизма и по този начин избягва наддаването на тегло. Тя обясни, че този ефект се осигурява от съдържащите се в напитката катехини.

„Тези естествени антиоксиданти насърчават окисляването на мазнините, подобряват инсулиновата чувствителност и поддържат здравословен контрол на теглото“, обясни специалистката.

Бест също посъветва тези, които следят фигурата си, да пият билкови чайове. Според нея напитка с лайка или глухарче подпомага храносмилането и предотвратява задържането на вода в организма, а чаят с джинджифил има мощно противовъзпалително действие.

Диетоложката допълни, че ментовият чай, освен успокояващия си ефект, има свойството да облекчава дискомфорта в стомаха и червата. Освен това напитката намалява подуването и подобрява храносмилането, добави експертката. Междувременно уролози съветват да не се увличате по силния чай, както и по кафето и колата. Тези напитки могат да причинят камъни в бъбреците.