Разкритие за "великана" от Еквадор: Защо не трябва да вярваме на конспирациите

С ега е 21-ви век, но конспиративните теории за "отдавна изгубена раса от гиганти" все още са популярни. Слуховете за един такъв вид наскоро се появиха в Южна Америка, където се твърди, че е открит огромен хуманоиден скелет.

В ново изследване антропологът Николас Ландол разглежда твърдението, че археолози наскоро са открили скелет на гигант в еквадорско село. Макар да е вярно, че там е намерен стар скелет, Ландол стига до заключението, че оценките за височината на индивида са силно преувеличени.

Така нареченият "гигант от Жулкуй" е открит в началото на 2019 г. от геолога Теофилос Тулкеридис и археолога Флоренсио Делгадо близо до село Жулкуй в еквадорската провинция Манаби.

Предполага се, че индивидът е живял по време на културата Мантиньо-Хуанкавилка (1200-1600 г. сл. Хр.). Голяма част от физическите останки са били изгубени, но дуото успява да възстанови лявата лакътна кост, лявата лъчева кост, двете раменни кости, две бедрени кости и фрагментирани части от костите на долните крайници на индивида.

По-късно същата година документалната поредица "Кодът на дивото" излъчва епизод, наречен "Изгубената раса на гигантите", в който Делгадо и Тулкеридис са интервюирани за своето откритие.

Учените твърдят, че приживе човекът е бил висок приблизително 2,1 метра, което би било забележително за човек отпреди повече от пет хилядолетия. По-нататък те интервюират местното коренно население, което разказва за канибали гиганти.

Има обаче основателни причини да се подозира, че оценката на ръста в документалния филм от 2019 г. е силно преувеличена. Ландол разговаря с Делгадо, археолога, направил откритието, който обяснява, че костите са измерени с "елементарна техника", включваща само рулетка.

"Като се има предвид количеството дезартикулации, които останките на индивида могат да преживеят чрез тафономичните процеси, подобна техника може да се окаже проблематична", пише научната страна на нещата Ландол.

Документалният филм показва графика, която изобразява, че бедрената кост е била дълга почти 61 см, много по-дълга от средната мъжка бедрена кост, която е по-малко от 45 см (17,7 инча). Изглежда обаче, че това е било предположение, основано на предполагаемия ръст на лицето, защото Делгадо потвърди, че никога не са правили подобно измерване на бедрената кост.

