Намериха най-старата мумия в света в Португалия

П реди около 60 години археолог прави снимки на няколко скелета, заровени в гробове в Южна Португалия датирани от преди около 8000 години. Сега, нов анализ на тези досега неразработени снимки предполага, че най-старите човешки мумии не са родом от Египет или дори от Чили, а по-скоро от Европа.

Повече от дузина древни тела са открити в южната португалска долина Садо по време на разкопки през 60-те години

на миналия век и поне едно от тези тела е било мумифицирано, вероятно за да се улесни транспортирането му преди погребението, казаха изследователи след анализиране на изображенията и посещение на мястото.

Освен това има признаци, че други тела, погребани на същото място, може също да са били мумифицирани, което предполага, че практиката може би е била широко разпространена в този регион по това време.

Сложни процедури за мумифициране са били използвани в древен Египет преди повече от 4500 години, а доказателства за мумификация са открити на други места в Европа, датиращи от около 1000 г. пр.н.е. Но новооткритата мумия в Португалия е най-старата откривана някога и

предхожда предишните рекордьори – мумии в крайбрежния район на чилийската пустиня Атакама – с около 1000 години.

„Мумифицирането е сравнително лесно при много сухи условия като пустинята Атакама, но е трудно да се намерят доказателства за това в Европа, където много по-влажните условия означават, че мумифицираните меки тъкани рядко остават запазени“, казва Рита Пейротео-Стьерна, биоархеолог от университета в Упсала в Швеция.

