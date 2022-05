ГКПП на близо 2300 години откриха в Египет

Е гипетска археологическа експедиция в Габал ал-Хариди в южната област Сухадж, откри контролно-пропускателен пункт на поне 2300 години. Пунктът е действал по времето на цар Птолемей Трети, който управлява от 246 година пр.н.е. до 222 година пр.н.е., съобщи Министерството на туризма и паметниците на културата. Откритието е направено по време на разкопки в търсене на останки от птолемейски храм.

Пунктът е тухлена сграда, подобна на кула, обясни генералният секретар на Върховния съвет за антиките Мустафа Уазири. Тя е била предназначена за проверка и контрол на движението при преминаването на границата между две области, събиране на данъци и осигуряване на защитата на корабоплаването по река Нил.

