Дензъл Уошингтън към Уил Смит: В най-напрегнатите моменти внимавай, тогава идва дяволът!

П лесницата, с която актьорът Уил Смит реагира на неуместна шега на комика Крис Рок на сцената на церемонията за наградите "Оскар", предизвика възмущение в Холивуд.

"Уил Смит дължи на Крис Рок огромно извинение. Няма оправдание за постъпката му. Има късмет, че Крис Рок не подава обвинение за нападение", написа в Twitter режисьорът Роб Райнър.

Актьорът Джордж Такей обърна внимание, че е лошо човек да загуби самообладание, когато го гледат толкова много хора. "Мнозина, особено деца, подражават на актьорите. Заради това трябва да даваме добър пример. Известността носи отговорност".

Will Smith has apologised to Chris Rock for slapping him at last night's Oscars ceremony, saying: "I was out of line and I was wrong" https://t.co/kkDhxTf3oX